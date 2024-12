Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander bezoekt mysterieuze verlaten Fiat-fabriek

‘Urban Exploring’, oftewel het bezoeken van mysterieuze verlaten locaties is een hype sinds de komst van het internet. Een avontuurlijke Nederlander bezoekt veel van dit soort gebouwen en is nu te zien in een verlaten Fiat-fabriek.

Bob Thissen, de eigenaar van het kanaal Exploring the Unbeaten Path, is geen onbekende. Eerder dit jaar liet hij een mijn zien vol met Volkswagen Kevers.

Verlaten Fiat-fabriek

De verlaten Fiat-fabriek die de Nederlander bezoekt staat als sinds 2011 leeg. Op deze plek in Sicilië werden auto’s als de Fiat 126, 500 en Panda gebouwd. Ook produceerde Lancia hier de Ypsilon. Er konden jaarlijks tot wel 140.000 auto’s gebouwd worden.

Opvallend is dat de productielocatie in Palermo niet is leeggehaald. Een groot deel van de machines en robotarmen staat gewoon nog op dezelfde plek als 13 jaar geleden.

De Fiat-fabriek blijkt overigens niet volledig verlaten. In de video komt de Nederlander andere mensen tegen. Ongetwijfeld zal de fabriek in de toekomst verder gestript en gesloopt worden.