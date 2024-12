Deel dit: Share App Mail Tweet

Achter de schermen – Japanse one-offs en Exige ‘verkocht’ | Sjoerds Weetjes 432

Het jaareinde nadert en traditiegetrouw blikken we dan terug op de afleveringen van Sjoerds Weetjes over het jaar. 2024 bracht weer veel nieuwe, interessante en onthullende video’s. Aan Sjoerd van Bilsen de vraag naar het verhaal achter de video’s.

Normaliter vertelt hij het verhaal achter de auto, maar een aflevering van Sjoerds Weetjes komt soms niet zomaar tot stand. In deze laatste video van 2024 belicht hij enkele video’s. Wat was voor Sjoerd memorabel?

Toyota GT-One Street

Hij komt terug op de eindejaarsvideo 2023, waarin hij een van de onderwerpen voor 2024 al voorzichtig aantipte. Het was de Toyota GT-One Street, die op dat moment al bijna een kwart eeuw in de kelder van Toyota Motorsport stond.

Hij haalde de supercar naar Nederland en zette de auto voor de camera. En na de GT-One volgde ook de concurrent van de Japanse laagvlieger, de Nissan R390 GT1. Het verhaal hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes, waarin hij nog meer video’s beschrijft.

Zo’n 50 video’s

Dit jaar maakte Sjoerd zo’n 50 video’s. Hij legde uit waarom de Ford Focus CC watervrees had, welke Rolls-Royce onder supervisie van Volkswagen verscheen, waarom de Aston Martin Vantage V600 een supercar is, hoe de Lancia Musa toch op de productagenda kwam, wat de Citroën DS4 voor concept is, hoe AMG op het idee van de SLS kwam, waarom de Renault Safrane Biturbo een Duits hart heeft en waarom de Mazda CX-9 toch naar Nederland kwam.