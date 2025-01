Deel dit: Share App Mail Tweet

Legendarische ‘Hoonitruck’ van Ken Block kan van jou zijn

Het is bijna exact een jaar geleden dat rallylegende Ken Block overleed na een ongeluk met een sneeuwscooter. Een van zijn bekendste voertuigen, de Hoonitruck, wordt nu verkocht.

Met de Hoonitruck maakte Ken Block indrukwekkende video’s met tientallen miljoenen views. In zijn filmpjes zie je waar de naam van het voertuig vandaan komt.

De Hoonitruck van Ken Block is in de basis een Ford F-150 uit 1977. Met de nadruk ‘in de basis’, want het voertuig is aan alle kanten aangepakt. Zo ligt er een 3,5-liter EcoBoost V6 in de neus die met behulp van twee turbo’s tot wel 914 pk levert. Het vermogen wordt middels een sequentiële zesbak naar de vierwielaandrijving gestuurd.

De koets is volledig opgetrokken uit aluminium, net als het buizenframe. Hierdoor is hij ongetwijfeld erg licht. Om het geweld tot een stoppen te dwingen beschikt het driftmonster over een remmenkit van Wildwood en de nodige grip wordt verzorgd door Toyo Proxes ST.

De legendarische Hoonitruck van Ken Block wordt geveild door het Amerikaanse Barrett-Jackson. Zij noemen nog geen verwachte opbrengst. Naast dat deze auto ongetwijfeld een onwijs vette en dure bandenversnipperaar is, is het ook een stukje herinnering aan de Amerikaanse rallyrijder.