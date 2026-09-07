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Deze nieuwkomer is nu de goedkoopste auto van Nederland in het Volkswagen Polo-segment

Met de nieuwe E2 heeft de Chinese fabrikant Geely plots een van de goedkoopste auto’s van Nederland in handen. Sterker nog: in het B-segment bestaat er momenteel geen goedkopere keuze.

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Met een tijdelijke early bird-kortingsactie is de Geely E2 in ons land te koop vanaf 20.990 euro. Er zijn slechts drie auto’s op de Nederlandse markt met een lagere nieuwprijs: de Fiat Pandina, de Leapmotor T03 en de Dacia Spring.

Goedkoopste auto in het B-segment

Dat zijn echter stuk voor stuk A-segmenters met een lengte van zo’n 3,7 meter. De Geely E2 bevindt zich met zijn lengte van 4,14 meter een trede hoger in het B-segment, waarin je ook auto’s zoals de Volkswagen Polo tegenkomt.

De Geely E2 is overigens beter met de nieuwe Volkswagen ID.Polo te vergelijken, want de Chinees is volledig elektrisch. In de basis krijg je de E2 als Pro-uitvoering. Die is voorzien van een LFP-accu met 35 kWh aan energieopslag, waarmee je volgens de WLTP-meetmethode (die je niet altijd kunt vertrouwen) tot 252 kilometer ver komt. Snelladen kan met 60 kW.

Variant Prijs (tijdelijk) Vermogen Accu WLTP-bereik Laad-snelheid Geely E2 Pro €22.990 (€20.990) 82 pk 35 kWh LFP 252 km 60 kW Geely E2 Max €25.490 (€22.990) 115 pk 47 kWh LFP 345 km 80 kW Geely E2 Ultra €28.490 (€25.990) 115 pk 47 kWh LFP 345 km 80 kW

Is dit niet toereikend? Dan zul je dieper in de buidel moeten tasten voor een E2 in de uitvoeringen Max of Ultra. Die krijgen namelijk een LFP-batterij met een capaciteit van 47 kWh die met 80 kW kan worden opgeladen. De maximale actieradius bedraagt volgens de WLTP 345 kilometer.

Wat heeft deze elektrische auto te bieden?

De basisuitvoering (Pro) is standaard uitgerust met zeven airbags, 70 liter aan frunkruimte (naast een kofferbak van 375 liter), een 14,6 inch infotainmentscherm en maar liefst 36 rijhulpsystemen, al is de vraag of je met dat laatste blij moet zijn. De Max-versie voegt er naast de grotere accu voorstoelen en een stuur met verwarming aan toe.

De Geely E2 Ultra heeft all of the above, plus een draadloze telefoonlader, meer speakers, een elektrisch bedienbare achterklep, een regensensor, sfeerverlichting met ontelbaar veel kleuren en een 540-gradencamera met ’transparant chassisbeeld’.

C-segment hatchback vanaf 26.000 euro

Hartstikke leuk, maar voor het geld van de Geely E2 Ultra kun je bij Leapmotor ook al shoppen in het C-segment. Helaas weigert Univé voortaan dat merk, als ook een aantal andere Aziatische autobouwers, te verzekeren.

Geschreven door Coen Grutters Hoewel vooral handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn hart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

