Autovisie
Autovisie Autosport gisteren
Leestijd: 1 minuut

Oud-F1-baas Ecclestone (95) met wapen aangehouden in Portugal

British business magnate and motorsport executive Bernie Ecclestone arrives to attend the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. Andrej ISAKOVIC / AFP
ANP / AFP / Andrej Isakovic

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone (95) is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De Brit was daar met zijn privéjet geland, waarna de Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten.

Ecclestone had het geweer naar eigen zeggen vanuit Zwitserland meegenomen voor een wedstrijd kleiduivenschieten, maar hij had het benodigde ‘blauwe boekje’ om het wapen in te voeren niet bij zich, vertelde hij aan persbureau Reuters.

Volgens de Brit hebben de autoriteiten het wapen in beslag genomen. Ecclestone zei verder dat hij de douane al was gepasseerd, maar dat de politie vervolgens naar het wapen en om documenten vroeg. Dat leidde volgens hem tot “onnodige ergernis”. Portugese kranten meldden dat de autoriteiten het jachtgeweer tijdens een routinecontrole hadden ontdekt.

Het is niet de eerste keer dat Ecclestone met een wapen is aangehouden. In 2022 gebeurde dat al eens in Brazilië, waar hij een klein pistool bij zich had toen hij aan boord ging van een privéjet naar Zwitserland.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.