EU verscherpt tik-op-de-vinger-beleid in auto’s: vanaf juli houdt camera contant bestuurder in de gaten

Er is de nodige kritiek op overijverige digitale rijassistenten die de EU sinds enkele jaren verplicht in nieuwe auto’s. Vanaf juli komt er een nieuw systeem bij dat jou als bestuurder constant in de gaten houdt.

Het systeem heet ADDW, wat staat voor Advanced Driver Distraction Warning. Helemaal nieuw is het niet, want al sinds medio 2024 moeten autobouwers hun gloednieuwe modellen uitrusten met deze functie. Vanaf juli dit jaar geldt die verplichting voor álle nieuwe auto’s, dus ook voor modellen die al langer op de markt zijn. En er staat meer op de planning deze zomer. Zo worden remlichten geïntroduceerd die zijn bedoeld om je te laten schrikken.

Advanced Driver Distraction Warning in auto’s

Zoals de naam suggereert, is het doel van dit Advanced Driver Distraction Warning-systeem om jou te waarschuwen wanneer je afgeleid bent. Met cameraatjes en sensoren wordt de bestuurder nauwlettend in de gaten gehouden. Denkt het systeem dat je niet op zit te letten, dan krijg je een tik op de vingers in de vorm van een audiovisuele waarschuwing.

Klinkt niet verkeerd. Afleiding in het verkeer veroorzaakt jaarlijks immers veel ongelukken. “Elke keer als je wegkijkt van de weg, kan er iets gebeuren”, vertelt Richard Schram aan Autovisie. Hij staat aan het hoofd van Euro NCAP, de onafhankelijke instantie die auto’s test op hun veiligheid. Euro NCAP bepaalt niet het beleid, maar stimuleert fabrikanten wel om te blijven werken aan voertuigveiligheid.

Werking verre van vlekkeloos

Het probleem is echter dat dergelijke systemen niet vlekkeloos werken. In sommige gevallen klinkt er al gepiep wanneer je kortstondig naar rechts kijkt om te checken of een kruising vrij is, zo merkt de testredactie van Autovisie. Dat kan niet de bedoeling zijn.

“Wij zien ook dat sommige oplossingen niet zo goed zijn”, geeft Schram toe. “Die werken dan wel op onze testbanen, maar zijn niet goed ontwikkeld voor de openbare weg en wekken daardoor te veel irritaties op.”

Ook komt het voor dat dit Advanced Driver Distraction Warning-systeem al alarm slaat wanneer je even in het infotainmentsscherm rommelt. Dat voelt wrang, aangezien fabrikanten er zelf juist voor kiezen alle functionaliteiten te huisvesten in zo’n groot touchscreen. Nu lijk je gestraft te worden als je er daadwerkelijk gebruik van maakt.

Nodeloos gepiep

De plaatsing van de camera’s en sensoren is in sommige modellen ook merkwaardig te noemen. Sommige fabrikanten monteren deze hardware vlak achter het stuur. In de meeste gevallen heeft de camera dan goed zicht op het hoofd van de bestuurder.

Maar als je je hand bovenop het stuur rust, of het stuurwiel eventjes ingedraaid staat, wordt het zicht plots belemmerd. En dan – je raadt het al – volgt er paniekerig gepiep omdat het systeem niets meer ziet. “Ook daarvan hebben wij gezegd, dat moet eigenlijk pas na tien minuten.”

Meer ergernissen in moderne auto’s

Het wordt ongetwijfeld de volgende bron van ergernis voor automobilisten die nieuwe auto’s rijden. Zij moeten nu ook al het vaak slecht functionerende snelheidswaarschuwingssysteem dulden. Sinds enkele jaren vereist de EU dat nieuwe auto’s verkeersborden in de gaten houden en als je te snel rijdt – al is het maar een minuscule overschrijding – word je op de vingers getikt.

‘De accuraatheid is nog niet goed genoeg’

Vaak hebben deze systemen het echter niet bij het juiste eind. Er wordt dan bijvoorbeeld het maximumsnelheidsbord van een parallelweg geregistreerd waar een lagere snelheid is toegestaan, of het systeem snapt niet dat het avond is en je nu wél 130 km/h mag rijden op de snelweg. “De accuraatheid daarvan is nog niet goed genoeg”, geeft Schram aan. “Wij hebben altijd alleen om een visuele waarschuwing gevraagd. Het piepje heeft de wetgever erbij bedacht. Daar kunnen wij niks aan doen.”

Maar ook andere systemen vormen een bron van irritatie. Denk aan Lane Assist, dat voor je gevoel soms zomaar aan het stuur trekt en zelfs gevaarlijke situaties kan veroorzaken, maar ook de vermoeidheidswaarschuwing en het automatisch remsysteem dat soms denkt dat er nood aan de man is en plots op de rem trapt. Allemaal erg vervelend.

Verbeteringen op komst

Maar er gloort hoop aan de horizon. Nee, van deze systemen komen we niet meer af, maar de werking ervan zal de komende jaren vermoedelijk sterk verbeteren. “Euro NCAP streeft naar een systeem waarbij alle sensoren binnen en buiten de auto beter samenwerken”, legt Richard Schram uit.

“We willen niet dat een bestuurdersmonitoringssysteem élke keer dat je even wegkijkt direct waarschuwt.” Als het verkeersbeeld rustig is en je eigenlijk continu oplet, zal het je volgens de Euro NCAP-directeur minder snel lastigvallen. “De auto hoeft je dan niet tegen te houden als je bijvoorbeeld over een doorgetrokken streep gaat zonder knipperlicht. Dat doe je bewust, maar het systeem zal je nog wel helpen als per ongeluk in de berm dreigt te raken.”

Uitschakelen

In de toekomst zouden al deze systemen dus feilloos moeten werken. Nu is dat nog niet het geval. Gelukkig kun je ze wel uitschakelen, al moet dat elke rit opnieuw. “We hebben al een eis dat die systemen altijd automatisch ingeschakeld zijn, omdat ze echt bijdragen aan de veiligheid”, verklaart Schram. “De systemen zouden straks zo ontwikkeld moeten zijn, dat niemand de intentie heeft om ze uit te zetten.”

‘Probeer die systemen uit vóórdat je een auto koopt’

En voor wie op het punt staat een nieuwe auto uit te zoeken: weet dat er onderlinge verschillen zijn in de werking van al deze rijassistenten. “Het systeem van BMW past misschien beter bij jou dan dat van Mitsubishi, of andersom”, vertelt de technisch directeur van Euro NCAP.

“Ik raad consumenten sterk aan: probeer die systemen uit vóórdat je een auto koopt. Het verbaast me soms dat mensen dat niet doen bij de aankoop van zo’n duur ding waar je waarschijnlijk een aantal jaar aan vastzit.” Soms zijn het de dealers die deze rijhulpjes snel uitzetten voor een proefrit. “Dat zou volgens mij echt niet moeten mogen.”