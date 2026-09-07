Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Audi A2 E-tron zuiniger dan Volkswagen ID.3 en mag wél aanhanger trekken

De oorspronkelijke Audi A2 was revolutionair, maar weinig succesvol, dus is het ergens verbazingwekkend dat Audi het model een opvolger geeft: deze nieuwe, volledig elektrische A2 E-tron.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De Audi A2 kwam zo’n zesentwintig jaar geleden op de markt. Hij scoorde punten met zijn aluminium constructie, zijn lage gewicht en zijn gunstige verbruik, maar vond desondanks veel te weinig kopers. Consumenten vonden hem te duur en/of hadden moeite met het bolle, ietwat vreemde uiterlijk.

Op platform Cupra Born en VW ID.3

Toch besloot Audi om de A2 terug te laten komen. Al is-ie in dit geval niet revolutionair te noemen. De A2 E-tron staat op het MEB-platform van Volkswagen en deelt zijn techniek met de gefacelifte Cupra Born en Volkswagen ID.3 Neo.

Audi A2 E-tron met efficiëntiepakket

Helemaal vergelijkbaar is de A2 niet, want Audi heeft allerlei aanpassingen gedaan om de luchtweerstand te verminderen en de efficiëntie te vergroten. Zo zou de 190 pk-versie een WLTP-verbruik van 12,8 kW op 100 km halen (mits-ie is uitgerust met het optionele efficiëntiepakket).

De A2 E-tron is er in vier uitvoeringen: met 170 pk en 52 kWh-batterij (range: 432 km), met 190 pk en 61 kWh-accu (range: 515 km) en met 231 of 326 pk. Die laatste twee beschikken over een 84 kWh-batterij. De variant met 231 pk heeft de grootste actieradius: 641 kilometer.

Wie de A2 aan een snellader hangt, kan na minder dan een halfuur weer met 80 procent laadniveau op pad. En dat kan zelfs met een aanhanger erachter. Want het is opmerkelijk dat de Audi een trekgewicht heeft van maximaal 1.600 kilo en de Volkswagen ID.3 Neo helemaal niets mag trekken.

Bescheiden frunk van 13 liter

Nog een verschil met de ID.3 is het feit dat de A2 een frunk heeft; een opbergvak onder de voorklep. Op de Volkswagen is die niet leverbaar. Bij de Audi is het kleine opbergvak (13 liter) standaard op de versies met de grootste batterij en op de andere twee een optie.

De inhoud van de bagageruimte is bij de ID.3 en A2 E-tron nagenoeg gelijk. Beide komen tot 1.336 liter maximaal. Met de leuningen van de achterbank omhoog heeft de Audi een lichtvoordeel: 396 tegenover 383 liter.

Zwarte haakjes als deurgrepen

Qua uiterlijk lijkt de A2 E-tron zowel op de eerste generatie A2 als op de Volkswagen ID.3 Neo. Normale deurgrepen, zoals die laatste wel heeft, zijn op de Audi niet te vinden. In plaats daarvan zitten er kleine, zwarte haakjes onder de zijruiten, waarmee je de portieren opent. De Ford Mustang Mach-E heeft ze ook.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.