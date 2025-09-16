Deel dit: Share App Mail Tweet

WLTP-bereik niet reëel: zo kom je achter daadwerkelijke EV-range

Radar wijdde gisteren een item aan de vaak te rooskleurige WLTP-actieradius die fabrikanten bij elektrische auto’s opgeven. Die officiële cijfers zeggen namelijk lang niet altijd iets over wat je in de praktijk uit een volle accu haalt. Om teleurstelling bij EV-kopers te voorkomen, laten we in dit artikel zien hoe je achter de daadwerkelijke range komt.

Hoewel fervente EV-rijders beter weten dan blindelings op een WLTP-cijfer vertrouwen, laat een dergelijk tv-item zien dat voor veel consumenten nog niet helder is wat zij kunnen verwachten.

Wat is de WLTP-testmethode?

Sinds 2017 gebruiken we de WLTP-meetmethode (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). Deze nieuwe teststandaard is al beduidend realistischer dan de daarvoor gehanteerde NEDC-methode of de in China gangbare CLTC-waarde.

Tijdens de WLTP-proef wordt geprobeerd de realiteit na te bootsen door het verbruik en de actieradius van elektrische auto’s te testen tijdens verschillende rem- en acceleratieproeven. Dit gebeurt niet in de buitenlucht, maar binnen op een soort grote loopband. Daarbij wordt op vier verschillende snelheden getest. Dus niet alleen op relatief lage snelheid (waar EV’s goed presteren), maar ook op hogere snelheid.

Deze factoren hebben invloed op de EV-range

Toch blijft de actieradiuswaarde die eruit rolt een cijfer uit een laboratoriumexperiment. Dit wijkt vrijwel altijd af van de actieradius die we in de praktijk meten, zo zien we bij Autovisie. Hoeveel die afwijking betreft, verschilt per elektrische auto. Buitentemperatuur, neerslag, wind, airco en rijstijl zijn allemaal een factor die de daadwerkelijke range kunnen beïnvloeden.

Dat zagen we duidelijk bij de nieuwe Renault 5 en zijn sportievere, maar technisch verwante broertje, de Alpine A290. De Alpine A290 GTS haalde op een zonnige lentedag tijdens onze normronde – waarbij we het verbruik uitvoerig testen op verschillende wegtypen – een keurig verbruik van 16,2 kWh/100 km. Deze score is zelfs iets beter dan de fabrieksopgave (16,5 kWh/100 km).

Verschil in verbruik en actieradius Het daadwerkelijke verbruik inclusief laadverliezen kan meer dan 10 procent hoger liggen dan wat er op de boordcomputer te zien is. De totale hoeveelheid elektriciteit die nodig is om de WLTP-actieradius te bereiken, is dus groter dan wat er feitelijk in de accu past.

Diezelfde ronde reden we ook met de Renault 5, maar dan bij een buitentemperatuur rond het vriespunt. Toen zagen we plots een verbruik van maar liefst 20 kWh/100 km. Aanzienlijk slechter dan de geclaimde 14,9 kWh/100 km voor dit model. De gemeten actieradius komt met dat verbruik uit op slechts 260 kilometer, terwijl de WLTP-waarde 410 kilometer betreft. Bijna 37 procent minder dan de opgegeven actieradius!

Wat is de reële actieradius van een elektrische auto?

Gelukkig is het lang niet altijd zo slecht. Op basis van deze normronde bericht Autovisie geregeld over de daadwerkelijke actieradius van verschillende modellen. Tijdens deze test rijden we zuinig, maar wel met de airco en radio aan. Hieronder een aantal modellen met daarachter de door Autovisie gemeten praktijkrange.

Model Weer WLTP-range Werkelijke range Verschil Ford Puma Gen-E Droog / 19°C 376 km 311 km -17,3% Kia EV3 Droog / 17°C 563 km 446 km -20,8% Peugeot e-208 Nat / 1°C 398 km 307 km -22,9% Audi A6 e-tron Nat / 1°C 716 km 463 km -35,3% BYD Atto 2 Droog / 16°C 312 km 303 km -2,9% Volvo EX90 Droog / 20°C 619 km 514 km -17,0% Renault 4 Droog / 19°C 409 km 359 km -12,2% Polestar 3 Droog / 8°C 502 km 486 km -3,2% Citroën ë-C3 Droog / 5°C 322 km 243 km -24,5%

Zoals te zien in de bovenstaande voorbeelden, wordt de opgegeven actieradius nooit gehaald. Sommige elektrische auto’s komen in de buurt, andere totaal niet. Zoals gezegd spelen de weercondities een belangrijke rol. Ook je rijstijl is van belang. Luchtweerstand is een belangrijke factor bij EV’s en die neemt exponentieel toe naarmate de snelheid stijgt. Hardrijden is zodoende desastreus voor het verbruik en de range van een EV. In bovenstaande tests wordt altijd stabiel en zorgvuldig gereden.

Duidelijk is dat je op voorhand niet exact kunt zeggen hoeveel lager de actieradius van een elektrische auto uitvalt. Maar door zo’n 20 procent van de opgegeven WLTP-waarde af te trekken, kom je aardig in de buurt, zo blijkt. Voornemens om een nieuwe EV te kopen? Laat je dan goed informeren door de dealer en zoek online naar praktijkervaringen van anderen. De grootste praktijkrange ooit haalde deze ‘doodgewone’ EV, die op één acculading meer dan 1.700 kilometer ver kwam.