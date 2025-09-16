Deel dit: Share App Mail Tweet

Airbag van Mazda ontploft uit het niets: ‘We nemen dit zeer serieus’

Een airbag moet de grootste klap opvangen tijdens een ongeluk, en er niet zelf een veroorzaken. Althans, dat is de bedoeling. Toch kwam de eigenaar van een Mazda CX-60 voor een nare verrassing te staan.

Je besluit het gaspedaal van je CX-60 eens goed in te trappen; je rijdt tenslotte over de Duitse Autobahn. Op de snelheidsmeter tikt de naald 140 km/h aan als plots een flinke knal te horen is. Het is een gordijnairbag aan de passagierskant die zomaar afging. Het overkwam een CX-60-eigenaar die richting Bielefeld reed.

Lichte brandwonden

De Mazda CX-60-eigenaar meldde dat zijn SUV niet betrokken was geweest bij een botsing, en dat hij ook niet over een hobbel of gat in het wegdek was gereden. Er was dus geen enkele reden voor de airbags om te worden geactiveerd. De CX-60 was bovendien pas drie jaar oud en had 50.000 km op de teller.

Gelukkig verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig niet. De voorste airbags en de gordijnairbags aan de bestuurszijde van de Mazda bleven ongeopend. Hij kon nog tot de volgende afslag doorrijden, voordat de SUV stilviel. Waarschijnlijk dachten de veiligheidssystemen dat er een ongeluk had plaatsgevonden, waardoor de batterij en brandstoftoevoer automatisch werden uitgeschakeld. De CX-60-eigenaar meldt enkel lichte brandwonden.

Mazda start onderzoek

Mazda benoemt zelf dat er geen eerdere meldingen geweest zijn van spontaan activerende airbags in een Mazda CX-60. Wel is het Japanse merk een onderzoek gestart: “We nemen deze kwestie zeer serieus en zijn onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaak van het onverwachte in werking treden van de zij- en gordijnairbags vast te stellen”, zo vertelt de woordvoerder van Mazda aan Autovisie.

Mazda voegt hieraan toe dat er voor klanten geen reden is om te stoppen met het rijden in hun auto of naar een dealer te gaan. Tot nu lijkt het om een op zichzelf staand incident te gaan. “Als we bewijs vinden dat het tegendeel het geval is, zullen we onze klanten en dealernetwerk onmiddellijk informeren en alle nodige maatregelen nemen.”

Andere airbagproblemen

Het is niet voor het eerst dat problemen met airbags in het nieuws komen. In het verleden is er veel te doen geweest om de foutieve airbags van de fabrikant Takata die in talloze auto’s van verschillende merken zaten. Check hier of jouw auto ook zo’n airbag heeft en hoe je hem vervangt.

Anders dan in het hierboven omschreven incident, ontploften Takata-airbags niet zomaar. Maar het kon voorkomen dat wanneer deze bij een crash uitklapten, onbedoeld harde deeltjes richting de inzittenden werden afgevuurd. Bij modellen van Citroën en DS had dit recent nog de dood tot gevolg, wat leidde tot een rigoureuze maatregel in Nederland.