Opmerkelijke EV verplettert record: 1.705 kilometer zonder laden

De elektrische auto met ’s werelds grootste actieradius zal wel een zeer gestroomlijnde coupé zijn die moeiteloos door de wind snijdt, toch? Fout! Het is een forse pick-up die zojuist de langste afstand ooit op één acculading heeft afgelegd.

Het betreft de Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck, een hele mond vol. Met een afstand van 1.705 kilometer zonder tussentijds bij te laden, pakt deze Chevy het record van de ultra-efficiënte Lucid Air af. Lucid had het vorige record (ruim 1.200 kilometer) pas een maand in handen.

Hypermilen voor de grootste EV-actieradius

Hoewel het bijzonder indrukwekkend is deze bijna vier ton wegende mastodont met de aerodynamica van een baksteen dit voor elkaar heeft gebokst, is deze actieradius niet representatief. General Motors, waar Chevrolet onder valt, heeft maar liefst veertig ingenieurs ingezet tijdens deze recordpoging die maar liefst zeven dagen duurde.

Zeven dagen? Jazeker, de elektrische auto heeft tijdens het rijden namelijk een constante snelheid aangehouden tussen de 30 en 40 km/h. Ook de airco is gedurende de hele test niet aan geweest. Dit was noodzakelijk om elke kilometer uit de accu te persen. Hypermilen, wordt dat genoemd. Die accu is er overigens eentje van formaat, want de capaciteit bedraagt maar liefst 205 kWh. Dat maakt hem ruim twee keer zo groot als de batterij in bijvoorbeeld de Polestar 4, die ook al een flinke accu aan boord heeft.

Aanpassingen aan de elektrische auto

Ook is de Chevrolet Silverado EV hier en daar aangepast voor een optimale range. Er is een een afdekplaat over de laadbak geplaatst die de lucht vloeiender over de auto moet geleiden en het reservewiel is verwijderd. Verder is de wieluitlijning nauwkeurig afgesteld en zijn de ruitenwissers in de laagst mogelijke stand gezet om de luchtweerstand te beperken. Buiten dat zijn de hard- en software onveranderd.

Het gevestigde record is een prestatie van formaat, maar in de praktijk zul je deze afstand nooit halen met dit gebouw op wielen. Wel laat het zien hoezeer de actieradius van een elektrische auto afhankelijk is van rijstijl, want op papier zou deze Chevrolet ‘slechts’ 793 kilometer ver moeten kunnen komen.