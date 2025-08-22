Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de BYD Dolphin Surf

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de BYD Dolphin Surf.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

BYD Dolphin Surf

Autovisie rijdt de BYD Dolphin Surf met de 156 pk elektromotor op de vooras en een accu die goed is voor een nettocapaciteit van 43,2 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode komt hij 310 kilometer ver op een volle acculading. Welke actieradius halen we in praktijk?

De daadwerkelijke actieradius

De BYD Dolphin Surf excelleert op andere vlakken. Hij heeft veel kracht met 156 pk en 220 Nm. Hij trekt onder volle belasting wel aan het stuur en stuwt hem in 8,3 seconden naar 100 km/h. Bijna een tel sneller dan opgegeven. Het stuurwiel heeft geen flippers aan het stuur om te regenereren, maar via het scherm zijn twee standen te kiezen. Die verschillen weinig van elkaar, want het motorremvermogen is in beide modi niet sterk. Voor stadsgebruik zou dat krachtiger mogen.

BYD Dolphin Surf WLTP-verbruik gemiddeld 16,0 kWh/100 km Gemeten verbruik 15,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 310 km Gemeten actieradius 281 km Laadtijd 10–80% (fabrieksopgave) 30 min. Gemeten laadtijd 10–80% 36 min. Max. gemeten laadsnelheid 86 kW Testcondities Droog/21°C

Op de normronde onder ideale omstandigheden haalde de BYD Dolphin Surf 15,4 kWh/100 km en dat betekent 281 kilometer echte range. Dat scheelt niet zoveel met de geadverteerde 310 kilometer.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten van de Dolphin Surf. Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de Hyundai Inster.