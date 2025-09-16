Deel dit: Share App Mail Tweet

Stellantis roept meer dan 750.000 auto’s terug om brandgevaar

Autofabrikant Stellantis moet opnieuw een flink aantal auto’s terugroepen. Ditmaal is er een probleem met brandgevaar tot gevolg. Wereldwijd gaat het om meer dan 750.000 voertuigen.

Stellantis is de moederfabrikant van merken als Opel, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo en Citroën. Het is niet de eerste keer dat er een terugroepactie opgezet moet worden. Zo was er kortgeleden nog een probleem met airbags, kent de fabrikant gedoe met boordladers en beschadigde de PureTech-motor die ‘Pure Pech’ wordt genoemd de reputatie.

Stellantis roept 750.000 auto’s terug

Nu is er dus opnieuw gedoe bij Stellantis. Het gaat om exact 756.916 voertuigen waarvan 14.781 in Nederland. De problemen doen zich voor bij Peugeot-, Citroën-, DS Automobiles-, Opel/Vauxhall-, Lancia-, Alfa Romeo-, Jeep- en Fiat-voertuigen die geproduceerd zijn tussen januari 2023 en mei 2025.

Bij deze auto’s is er een probleem met de moeren die een hogedrukleiding (bij de hogedrukpomp) op zijn plek moet houden. Deze moeren gaan los waardoor er brandstof kan gaan lekken. Volgens Stellantis kan het enkel in uitzonderlijke gevallen leiden tot brand.

Klanten hoeven zich volgens de fabrikant geen zorgen te maken. “Het betreft een reguliere terugroepactie; klanten hoeven de auto niet te laten staan en kunnen contact opnemen met hun merkdealer om een afspraak te maken”, laat de woordvoerder weten. “Betreffende klanten kunnen hierover zeer binnenkort een brief verwachten. (…) Het opnieuw aandraaien van de moeren verhelpt het probleem.”

Meerdere problemen bij Stellantis

De laatste tijd is Stellantis veel in het nieuws met terugroepacties en problemen. Op de vraag waardoor dit komt en wat de gevolgen voor de merken zijn, reageert de fabrikant nog niet. Autovisie vult dit artikel aan als een antwoord volgt.