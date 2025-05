Deel dit: Share App Mail Tweet

Autovisie EV Supertest: deze elektrische auto’s sturen het allerlekkerst

Het voorjaar barst los en bij zomerse temperaturen gedijen elektrische auto’s nu eenmaal het beste. De traditionele Autovisie Supertest aan het eind van het jaar in de Drentse ‘Kathedraal van de Snelheid’ heeft er een broertje bij in de vorm van de EV-Supertest.

Geen incidentele happening, het wordt een terugkerend begrip op onze agenda. Daar werd het tijd voor, want het aantal elektrische liefhebbersmodellen neemt snel toe. En nu niet komen met dooddoeners als ‘elektrisch rijden doe ik op de kermis’ of ‘zonder benzinemotor vind ik het bij voorbaat niks’.

Elektrische auto’s van maximaal 55.000 euro

Allemaal flauwekul. Met een puik chassis, een gevoelvolle bediening en een manipuleerbaar weggedrag is veel mogelijk. Het is het fundament onder een echte rijdersauto, ook met een zwijgende, vlak presterende elektromotor als aandrijfbron.

Deze eerste editie is niet toegankelijk voor dure exoten, wel voor sportieve hatchbacks met een prijs tot grofweg 55.000 euro. Die compacte bommetjes geven doorgaans toch het meeste rijplezier door hun benaderbare limieten, overzichtelijke snelheden en bereikbare prijzen. Al is dat laatste relatief.

Raceway Venray in plaats van TT Circuit

We hebben zes deelnemers bij elkaar gebracht met historische hints in hun aanduiding als Abarth, Alpine, Brabus, Cooper S, Cupra en Xpower. Het prachtige TT Circuit in Assen is een maatje te groot voor deze elektrische pleziermobielen, maar Raceway Venray biedt een uitstekend alternatief.

Met een mix van uitdagingen is het een veeleisend circuit om de auto’s te doorgronden. Er is hoogteverschil en krap bochtenwerk, maar er zijn ook gemene verkantingen, snelle knikken en een heuse oval om tempo te maken. Met een betonnen muur om scherp en gedisciplineerd te blijven.

Zes deelnemers, één titel en een allesomvattende vraag. Wat is de beste, elektrische hot hatchback van 2025? Het waren ideale condities om de kW’s, ampères en volts los te laten op Raceway Venray. We reden getimede hotlaps, maar veel zwaarder wegen zaken als oprecht plezier.

Welke elektrische hot hatch stuurt het best?

Een gevoel dat voortkomt uit een fijnzinnige besturing, een bespeelbaar weggedrag en de feedback van het onderstel. Welke weet spanning en sensatie het beste op elkaar te laten aansluiten? Tijd voor de ontlading.