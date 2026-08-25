Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze verzekeraar weigert sommige Chinese merken: ‘Auto’s zijn niet goed te repareren’

Univé weigert auto’s van zeven Chinese merken, één Koreaanse fabrikant en één Vietnamees concern te verzekeren. Daarbij gaat het de verzekeraar niet om de afkomst, maar om de herstelbaarheid.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

‘Nieuwe automerken winnen snel terrein in Nederland’, zo schrijft Univé, ‘maar de voorzieningen voor schadeherstel groeien niet bij ieder nieuw merk even snel mee. Technische informatie ontbreekt soms, onderdelen zijn lastig te krijgen en niet ieder schadeherstelbedrijf kan aan deze auto’s werken.’

Deze merken weigert verzekeraar Univé

Daarom zijn auto’s van de volgende merken bij Univé niet te verzekeren:

Changan

Hongqi

Jaecoo

KGM

Leapmotor

MHero

Omoda

Vinfast

Voyah

Wie een Dongfeng, Firefly, Lucid, Nio of Zeekr heeft, kan de auto bij Univé wel WA verzekeren, maar niet all risk.

Total loss verklaard door één scheurtje

‘Goede herstelinstructies zijn belangrijk om een auto na schade veilig en tegen redelijke kosten te kunnen repareren’, aldus Univé. ‘Dat is niet bij ieder nieuw model vanzelfspreken.’

De verzekeraar neemt de elektrische Lucid Air als voorbeeld. Als er een klein scheurtje in één onderdeel van de wielophanging zat, moest de auto total loss worden verklaard. Waarom? Omdat de beschikbare herstelinstructie voorschreef dat in zo’n geval de hele carrosserie vervangen moest worden.

“Het is een extreem voorbeeld”, zegt Henkjan Matthijs, manager Mobiliteit bij Univé, “maar het laat wel zien dat de gevolgen groot kunnen zijn wanneer een passende herstelroute ontbreekt. Goede technische ondersteuning en duidelijke reparatiemethoden zijn daarom essentieel.”

Is Univé de enige met een ‘zwarte lijst’?

Over de lijst met onverzekerbare merken hierboven, zegt Univé: ‘Als ze investeren in onderdelen, technische ondersteuning en voldoende gekwalificeerde herstelbedrijven kunnen ze hun positie verbeteren. Lynk & Co heeft dat laten zien, evenals eerder BYD en Tesla.’

Van andere verzekeraars is niet bekend dat ze een dergelijke lijst hanteren. Echter, als we de modellen van bovenstaande merken op Independer invullen, valt op dat we bij bijvoorbeeld Changan, Jaecoo en Voyah minder keuze uit verzekeraars hebben dan bij Europese modellen. Dus Univé is vast niet de enige.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.