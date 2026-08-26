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BMW snapt autorijden niet; haalt knoppen weg omdat jonge bestuurders graag ‘multitasken’

En wat moet je nou niét doen als je aan het autorijden bent? Multitasken. Maar BMW denkt toch dat jonge klanten dat graag doen en daarom zijn uit de nieuwe i3 en iX3 de fysieke knoppen verdwenen.

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“Mensen gebruiken steeds vaker touchscreens en stemcommando’s”, zei Vikram Pawah, CEO van BMW Group Australia tegen CarExpert. “Het is ongetwijfeld een generatiedingetje, maar de jongere generatie, laten we zeggen: 45 of jonger, pakt die technologie een stuk sneller op.”

Opdrachten aan een digitale assistent

“Ze willen dat dingen snel gebeuren en ze zijn aan het multitasken”, aldus Pawah. “En dat moeten we in ons hoofd houden. Op die manier zijn onze klanten aan het evolueren. Ze multitasken.” Wat een bizar argument is, wat ons betreft, want in een auto moet je juist je aandacht op de weg houden.

De BMW iX3 heeft een digitale assistent die natuurlijke spraak begrijpt en daarop kan acteren. Dus je zou tegen de auto kunnen zeggen: ‘Haal de luchtstroom uit mijn gezicht’ of ‘Ik wil graag de koffie die ik vorige week ook had.’

Dat is ongetwijfeld handig, maar de luchtstroom uit je gezicht halen kan veel sneller en makkelijker met een uitstroomopening die met de hand te verstellen is. Nu moet je ‘Hallo BMW’ zeggen, waarop de auto reageert met: ‘Wat kan ik voor je doen?’ En dan pas kun je je opdracht inspreken.

“De wereld verandert en wij moeten meebewegen”, houdt Pawah vol. “We moeten ervoor zorgen dat we systemen leveren die intuïtief zijn en waar mensen zich snel aan kunnen aanpassen. Verandering is nooit makkelijk, dus moeten we dat proces eenvoudig maken.”

Introductie van BMW iDrive in 2001

Pawah verwijst naar de introductie van iDrive in 2001. “Weet je nog hoe negatief de reacties waren? En nu is er nauwelijks nog een auto zónder iDrive-achtig systeem.” Dat klopt, maar iDrive was in het begin verre van handig en is gaandeweg geëvolueerd tot iets bijzonder gebruiksvriendelijks.

Fysieke knoppen bij andere merken

Om terug te komen op het multitasken, dat de jongere generatie in de auto zou doen, volgens Pawah. Je zou kunnen zeggen dat dat prima is, omdat auto’s tegenwoordig vol semi-autonome rijassistenten zitten. Maar die zijn verre van perfect en het is nog steeds belangrijk dat bestuurders hun volle aandacht bij het rijden houden.

Diverse automerken hebben dan ook gezegd dat ze fysieke knoppen voor bepaalde functies zullen laten terugkomen, zoals Hyundai, Kia, Mercedes, Polestar en Volkswagen. De Euro NCAP heeft op 1 januari een grote wijziging doorgevoerd aan zijn scoringssysteem. Daarbij is de focus komen te liggen op afleiding. Zo gaat de organisatie testen hoe makkelijk het is om belangrijke functies te bedienen.

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