Ferrari-CEO onthult echte reden waarom auto’s geen fysieke knoppen hebben: “Productiekosten 50 procent lager”

Moderner, mooier en makkelijk schoon te maken; er zijn de afgelopen jaren flink wat redenen genoemd waarom autofabrikanten aanraaktoetsen beter vinden dan echte fysieke drukknoppen. Ferrari-CEO Benedetto Vigna onthult nu de echte reden: kosten.

Dat aanraaktoetsen goedkoper zijn dan fysieke knoppen, was al wel bekend. Maar dat het percentage kostenbesparing zo hoog is, heeft geen fabrikant eerder genoemd.

Aanraaktoetsen 50 procent goedkoper voor Ferrari

De Ferrari-CEO zegt namelijk tegen Autocar India dat aanraaktoetsen voor autofabrikanten 50 procent goedkoper zijn dan traditionele knoppen. Ongetwijfeld is dit sterk afhankelijk van de leverancier en soort knoppen en zal het niet altijd om 50 procent gaan.

Ook Ferrari maakte gebruik van aanraakgevoelige knoppen en biedt hier zijn excuses voor aan. Sterker nog, de touchknoppen van bijvoorbeeld de 12Cilindri of Purosangue kunnen vervangen worden door fysieke.

Het interieur van de aanstaande elektrische Ferrari Luce laat zien dat ze meer fysieke knoppen gaan toepassen, maar wel kiezen voor een behoorlijk moderne styling.

Ook bij andere merken komen ouderwetse knoppen terug

Ook bij andere merken zien we dat fysieke knoppen langzaam maar zeker terugkomen. Zo is de stuurbediening bij Volkswagen ook al aangepast.