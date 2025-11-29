Deel dit: Share App Mail Tweet

Euro NCAP bestraft touchscreens: zonder fysieke knoppen geen topscore meer

Dat sommige auto’s, zoals de Tesla Model 3 en Volvo EX30, al hun bedieningselementen wegstoppen in een touchscreen is hartstikke onveilig. Dat vinden wij niet alleen, maar de Europese veiligheidsorganisatie Euro NCAP ook.

Euro NCAP voert volgend jaar een grote wijziging door aan zijn scoringssysteem; de grootste sinds 2009. En daarbij komt de focus te liggen op het voorkomen van afleiding. Zo gaat de organisatie bekijken hoe makkelijk of moeilijk het is om belangrijke functies te bedienen. Auto’s met daarvoor duidelijke fysieke knoppen krijgen daar punten voor.

Euro NCAP let op afleidingsherkenning

Daarbij gaat Euro NCAP letten op de werking van veiligheidssystemen die afleiding, vermoeidheid of zelfs dronkenschap of drugsgebruik bij de bestuurder kunnen herkennen. Ook wordt voortaan op de openbare weg gecontroleerd hoe nauwkeurig snelheidswaarschuwingen zijn.

Werken deurhendels na een ongeluk?

Verder past Euro NCAP zijn botsproeven en tests van actieve veiligheidssystemen nog verder aan en komt er een check in hoeverre elektrische bedienbare deurhendels het blijven doen na een ongeluk. Daarover is de laatste tijd bij Tesla controverse ontstaan. De deurhendels van het merk zouden levensgevaarlijk zijn.

