Hyundai ontdekt dat jij toch liever knoppen hebt dan touchscreens

Tesla is aanstichter van de touchscreenhype in autoland. Hoe meer schermen, hoe beter, lijken veel autofabrikanten nu te denken. Hyundai besloot dat eens te onderzoeken en kwam tot een heel andere conclusie. Goh, verrassend…

Aan de krant Korea JoongAng Daily vertelde een Hyundai-topman in eerste instantie diep onder de indruk te zijn geweest van Tesla’s infotainment. De Koreanen waren duidelijk niet de enigen, aangezien de meeste merken inmiddels voor een groot, centraal display hebben gekozen. Functies die eerst met een fysieke knop of schakelaar werden bediend, zijn verhuisd naar de digitale wereld.

Waarom autofabrikanten graag touchscreens gebruiken

Tesla lijkt nog altijd pionier van dit concept. Alle informatie is op het centrale touchscreen af te lezen waardoor een traditioneel instrumentenpaneel niet meer aanwezig is. Ventilatiebediening, buitenspiegels en zelfs de voor- en achterruit bedien je via het scherm.

Het is niet zonder reden dat veel fabrikanten voor grote touchscreens kiezen. Het is simpeler en goedkoper om een scherm in een auto te plaatsen waar alles mee bediend kan worden, dan overal een bedieningsconcept voor te ontwikkelen. Bovendien laat software zich makkelijker aanpassen dan hardware.

Hyundai-klanten prefereren fysieke knoppen

Enkele merken, waaronder Hyundai, zijn iets terughoudender en dat is niet zonder reden. Het merk testte verschillende concepten. De testgroep raakte gestrest en geïrriteerd wanneer te veel met het touchscreen moest worden bediend, zeker als het vlug tijdens het rijden moest gebeuren.

Het is te hopen dat Hyundai (en alle andere autofabrikanten) hier lering uit trekt, waardoor we een ommekeer gaan zien en fysieke knoppen een terugkeer maken. Dat Hyundai zich nu realiseert zich nu in ieder geval wat klanten prefereren en eerder viel het kwartje ook al bij Volkswagen.