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Te koop: schattigste brandweerwagen aller tijden! En hij is niet duur

Waarom zou je een brandweerwagen willen kopen? Kijk naar de foto’s! Het Japanse dingetje is hartstikke schattig.

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Dit is een Subaru Sambar 4WD in brandweeruitvoering. Het piepkleine kei-busje komt uit 1997 en werd in juli 2026 geïmporteerd in de Verenigde Staten. Daar wordt-ie nu verkocht. Met nog een paar uur te gaan tot het einde van de online veiling staat het hoogste bod op 6.500 dollar.

Brandweerwagen van 3,3 meter lang

De Sambar heeft 13.000 kilometer op de teller en is uitgerust met een waterpomp, waterslangen, een luidspreker, een sirene, een ladder en natuurlijk zwaailichten. Hij wordt aangedreven door een 658 cc viercilinder, waarvan de aandrijfkrachten via een handgeschakelde vijfbak naar alle vier wielen gaan.

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

Omdat de Sambar aan de Japanse kei-regels moet voldoen, is hij maar 3,3 meter lang. Hij staat op rood geverfde 12-inch stalen wielen en heeft vóór schijfremmen en achter trommels. De snelheidsmeter gaat maar tot 140 km/h.

Autovisie-reportage over kei-cars

De minuscule Subaru-brandweerwagen heeft dan ook maar een vermogen van 45 pk en 55 Nm koppel.

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

Hij figureerde zo’n drie maanden geleden in onze reportage over kei-cars, waarvan de video op ons Youtube-kanaal, maar ook hieronder is te zien.

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