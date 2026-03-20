Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzineprijs naar extreme hoogte: is waterstof inmiddels goedkoper alternatief?

De prijzen aan de pomp zijn door de oorlog in Iran zó hoog, dat veel mensen naarstig op zoek zijn naar een alternatief. De meesten kijken in de richting van de elektrische auto, maar hoe zit het met waterstof? Is de waterstofauto een goede vervanger voor je benzineauto?

Hoewel verschillende fabrikanten experimenteren met waterstofauto’s en sommige merken ook daadwerkelijk modellen verkopen die op waterstof rijden, wilde deze aandrijfvorm helaas nooit echt van de grond komen.

De problemen met waterstofauto’s

In theorie klinkt het goed. Je tankt je auto in enkele minuten vol en rijdt zo weer honderden kilometers. Geen actieradiusstres, geen lange laadtijden en uit de uitlaat stroomt enkel een beetje water. De praktijk is weerbarstiger.

Waterstofrijders kampen met een aantal problemen. Allereerst is waterstof vrij prijzig en het aantal tanklocaties zeer beperkt. Dat weerhoudt velen van kiezen voor een waterstofauto, wat weer tot gevolg heeft dat er geen drijfveer is om dat aantal te vergroten.

Daarnaast is waterstof niet de brandstof, maar een energiedrager. Zie het als een batterij. Aan boord van de auto wordt de waterstof omgezet in energie die de elektromotoren voedt. Het probleem is dat het energie kost om die waterstof te maken en te vervoeren. Daardoor is een batterij-elektrische auto efficiënter dan een waterstof-elektrische auto.

Bedrijven trekken hun handen af van waterstof

Dat alles zorgt er dan ook voor dat steeds meer bedrijven hun handen ervan aftrekken. Denk aan Shell dat een kleine twee jaar geleden zijn waterstoftankstations in de Verenigde Staten sloot, nadat het een jaar eerder datzelfde deed in het Verenigd Koninkrijk.

En het enorme Amerikaans-Europese autoconcern Stellantis maakte afgelopen zomer bekend niet langer in waterstoftechnologie te investeren. Daarmee volgt het de nodige andere autofabrikanten die interesse verloren.

Een waterstofauto kopen

Maar wie per se een waterstofauto wil, heeft geluk. Ze zijn nog wel te koop. Denk aan de Toyota Mirai, Hyundai Nexo en zelfs de volgende BMW X5 komt er als waterstofvariant. Op de tweedehandsmarkt vind je nu 75 modellen op waterstof en die kosten tussen de 7.000 en 30.000 euro.

Is waterstof goedkoper dan benzine?

Maar gaat dat je kosten schelen nu de benzineprijs tot recordhoogte is gestegen? Laten we het uitrekenen. Het goedje kost op dit moment zo’n 21 euro per kilo (ja, je tankt het per kilo). Reken op een verbruik van zo’n één kilogram per honderd kilometer. Oftewel: zo’n 0,21 euro per kilometer.

Laten we er voor het gemak even van uitgaan dat de gemiddelde benzineauto zo’n 1 op 15 rijdt. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GAK) bedraagt nu meer dan 2,54 euro per liter benzine. Uiteraard kun je voordeliger tanken als je het juiste pompstation zoekt.

Maar goed, laten we om waterstof de beste kans te geven, tóch rekenen met een literprijs van 2,54 euro. Om honderd kilometer te rijden, heb je een kleine 6,7 liter benzine nodig. Met die extreme benzineprijs vertaalt zich dat naar 16,93 euro. Dat is kleine 17 eurocent per kilometer.

Goedkoper alternatief

Dus nee, de waterstofauto lijkt qua verbruikskosten geen voordelig alternatief voor de benzineauto. Maar deze betaalbare brandstof is wél veel goedkoper en lijken veel automobilisten nog over het hoofd te zien.