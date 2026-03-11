Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine duur door oorlog Iran, maar zo tank je wél goedkoop: “Scheelt 100 euro per 1.000 kilometer”

De prijs van benzine schiet door het dak als gevolg van de oorlog in Iran. Toch hoeft tanken niet duur te zijn. Deze Dacia Duster-occasion is daar een goed voorbeeld van.

Ook vóórdat de Verenigde Staten en Israël besloten Iran aan puin te leggen, was het in Nederland al huilen aan de pomp. Samen met Denemarken behoort ons land zelfs tot de allerduurste landen in Europa om te tanken. Eerder rekenden we uit hoe krankzinnig veel belasting je per liter benzine betaalt.

Lpg nog altijd veel betaalbaarder dan benzine

Op moment van schrijven bedraagt de gemiddelde landelijke adviesprijs (GAK) voor één liter E10-benzine ruim 2,45 euro. Oef! Diesel is opmerkelijke genoeg nóg duurder met een GAK van bijna 2,52 euro per liter. Lees hier waarom met name diesel plots zo duur is.

Ook prijs van lpg is de afgelopen dagen flink gestegen. Toch is lpg met een gemiddelde landelijke adviesprijs van 1,17 euro per liter nog altijd stukken goedkoper.

Auto’s op lpg zijn er genoeg, dus waarom niet? Velen noemen de hogere motorrijtuigenbelasting als reden. Hoewel je inderdaad meer wegenbelasting moet betalen dan voor een benzineauto, verdien je het verschil aan de pomp al gauw terug.

Tweedehands auto op gas in plaats van benzine

Wie lpg wil rijden, heeft een aantal opties. Je kunt je huidige benzineauto voorzien van een gasinstallatie, een auto kopen waarbij een ander dat al voor je heeft gedaan of kiezen voor een model dat uit de fabriek een lpg-systeem meegekregen heeft.

Wil je een auto ombouwen, reken dan op zo’n 2.000 tot 3.000 euro. Een auto kopen die al omgebouwd is naar lpg, is ook niet geheel zonder risico. De kwaliteit van de installatie kan verschillen en je hebt daar niet altijd volledig zicht op.

Dacia Duster-occasion

Bij auto’s die af fabriek met lpg-systeem komen, mag je ervan uitgaan dat het wel goed zit. Het aantal fabrikanten dat lpg-auto’s aanbiedt is schaars, maar ze zijn er wel. Kleine modellen zoals de Mazda 2 BiFuel en dit budgetmodelletje kon je nieuw met gastank krijgen. Maar het voornaamste lpg-merk in Nederland is Dacia.

Van het publiekslievelingetje Duster staan op dit moment meer dan honderd occasions te koop in Nederland. Prijzen beginnen al bij minder dan 6.000 euro voor modellen van de eerste generatie en lopen op tot zo’n dertig mille voor nagenoeg nieuwe exemplaren.

Wegenbelasting van Dacia Duster-occasion op lpg

En hoe zit het dan met de wegenbelasting? Een voorwielaangedreven Duster van de eerste lichting weegt zo’n 1.180 kilogram. Op benzine vertaalt zich dat naar een wegenbelastingtarief van circa 175 euro per kwartaal. Kies je een variant op lpg, dan wordt het kwartaalbedrag iets meer dan 250 euro.

Het hangt dus samen met het aantal kilometers dat je rijdt. Houd er wel rekening mee dat auto’s op lpg over het algemeen iets onzuiniger zijn. We gaan in dit voorbeeld uit van een benzineverbruik van 1 op 12 en een lpg-verbruik van 1 op 11.

De bovengenoemde GAK is niet per se wat je aan de pomp betaalt, want wie een beetje moeite neemt het juiste tankstation te vinden, kan voor veel minder tanken. We rekenen even met een benzineprijs van 2,15 euro en een lpg-prijs van 0,85 euro per liter. Met deze som zou je het verschil in wegenbelasting al na zo’n 740 kilometer goedmaken. Vervolgens bespaart elke honderd kilometer je zo’n 100 euro ten opzichte van rijden op benzine. Misschien toch maar eens een lpg-auto overwegen.