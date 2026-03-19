Nog geen accijnsverlaging op brandstof in Nederland: in deze landen maakt de overheid benzine al wel goedkoper

De benzineprijzen zijn fors gestegen sinds de oorlog in Iran, maar de Nederlandse overheid grijpt nog niet in met accijnsverlagingen – hoewel de druk steeds verder toeneemt. Andere Europese landen besluiten al wel de belastingpercentages terug te schroeven.

En dat is helemaal niet vreemd, want de belastinginkomsten stijgen naarmate benzine duurder wordt. Er wordt immers btw geheven over het totaalbedrag, ínclusief de accijnzen.

Nog geen accijnsverlaging in Nederland

Premier Jetten weigert nu nog in te grijpen tegen de hoge brandstofprijzen, terwijl de prijs voor een liter benzine nu hoger is dan bij de vorige energiecrisis in 2022. Toen kwam er wel een verlaging van de accijnzen.

Deze Europese landen grijpen al wel in

Andere Europese landen grijpen al wel in. Zo verlaagt Italië nu de accijns met 0,25 euro per liter benzine. Deze korting geldt voor slechts 20 dagen. Ook de regering van Oostenrijk neemt maatregelen. Zij verlagen de prijs van benzine met 0,05 euro per liter.

Hoewel we in Nederland gewend zijn aan een sterk schommelende benzineprijs, is dat lang niet overal in Europa zo. In landen als Slovenië, Polen, Hongarije en Spanje worden schommelingen van de prijs altijd al gedempt door de overheden. Vrij dicht bij huis, in Malta, hebben ze zelfs een volledig stabiele benzineprijs. Door beleid betaal je hier altijd 1,34 euro per liter.