Minder dan 1.500 euro: met deze kleine cabriolet ben jij helemaal klaar voor zomerse ritten

Je hoeft niet veel geld te hebben om een speelse cabriolet te rijden. Zo vind je voor bodemprijzen Opel Tigra TwinTop-occasions.

In 2004 verscheen de Opel Tigra TwinTop als opvolger van de eerste generatie Tigra. In plaats van een kleine coupé koos Opel nu voor een andere aanpak. Het model kreeg namelijk een elektrisch bedienbaar stalen dak dat volledig in de kofferbak verdwijnt. Daardoor functioneert de occasion zowel als coupé als cabriolet.

Kleine cabrio met slimme constructie: de Opel Tigra TwinTop

De Opel Tigra TwinTop werd geleverd met twee verschillende benzinemotoren. De basisversie beschikt over een 1,4-liter viercilinder met 90 pk. Daarboven staat een 1,8-liter viercilinder met 125 pk. Alle versies van deze occasion hebben voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak. Dankzij zijn compacte formaat voelt de Tigra lichtvoetig aan in het verkeer. Daarbij zorgt de relatief korte wielbasis voor een wendbaar rijgedrag, iets wat bij een kleine cabriolet goed van pas komt.

Het belangrijkste kenmerk van deze occasion blijft het dak. Waar veel betaalbare cabriolets een stoffen kap hebben, gebruikt de Opel Tigra TwinTop een stalen constructie. Dat biedt meer isolatie tegen geluid en kou wanneer het gesloten is. In geopende toestand verandert de auto in een volwaardige tweezitscabrio. Met gesloten dak is de kofferbak verrassend bruikbaar voor een compacte auto. Wanneer hij geopend is, neemt het mechanisme een groot deel van de ruimte in.

De techniek van de Opel Tigra TwinTop deelt veel onderdelen met de Corsa uit dezelfde periode. Daardoor blijft onderhoud van deze occasion relatief overzichtelijk en zijn onderdelen goed verkrijgbaar. Het dakmechanisme is briljant als het werkt, maar wordt een flink financieel pijnpunt als het kapotgaat. Dit is dus het belangrijkste punt om te controleren tijdens een testrit.

Dit ben je kwijt voor een occasion

Er worden 88 occasions aangeboden, wat betekent dat je al voor 560 euro een Opel Tigra TwinTop kunt rijden. Voor dat bedrag krijg je natuurlijk wel de 1.4, met veel kilometers op de klok en een kapot klapdak. De allerduurste Tigra’s kosten 7.500 euro, maar wij kozen voor deze: een blauw exemplaar uit 2005, met 178.377 kilometer op de teller.

Hij oogt netjes en heeft een nieuwe APK. Zijn verkoper in het Noord-Brabantse Klundert vraagt maar 1.499 euro voor deze 1.8. De reden daarvoor is duidelijk: “Dak werkt soms niet, na een paar drukken weer wel.” Als je een exemplaar wilt dat geen enkele dakproblemen heeft kun je het beste nog tweeduizend euro bijleggen.