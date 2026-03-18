Verkoop cabrio’s keldert in vier jaar met ruim 40 procent, en dat is allemaal de schuld van deze auto

In 2025 werden er slechts 954 nieuwe cabrio’s in Nederland verkocht, terwijl in 2021 dit aantal nog op 1.661 lag. Dit betekent dat in vier jaar tijd de cabrioverkoop met ruim 40 procent is gedaald.

Dit is een logisch gevolg. Waar tussen 2000 en 2010 bijna iedere fabrikant wel een auto met open dak in het gamma had, zijn er nu nog amper cabrio’s te vinden. Betaalbare modellen zoals de Opel Tigra, Peugeot 206CC en Golf Cabrio zijn allemaal verdwenen.

Minder cabrio’s, meer SUV’s

Volgens databureau RDC komt dit door de opkomst van een soort auto: de SUV. De hogere, grote auto is veel populairder geworden in ons land. In 2021 was 34 procent van de jonge auto’s een SUV, nu is dat meer dan 54 procent.

Niet alleen de nieuwverkoop van cabrio’s daalt, ook vind je er steeds minder op straat. In 2022 stonden er 252.008 op kenteken, vorig jaar waren daar nog 243.828 van over. Dit is geen extreem snelle daling, maar met amper nieuwe aanwas van cabrio’s zal dit getal rap afnemen.

Hoewel het jammer is dat de vaak olijke cabrio’s steeds minder in het straatbeeld te zien zijn, kan de daling in populariteit voor de liefhebber iets goeds betekenen. Zo kun je bijvoorbeeld een Porsche-cabrio al voor een best schappelijk bedrag vinden.