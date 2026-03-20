Nieuwe Xiaomi SU7 heeft actieradius tot 900+ km en hij komt ook naar Nederland

Xiaomi weet als een van de weinige techfabrikanten de automarkt op zijn kop te zetten. Ook met de nieuwe Xiaomi SU7, die in China in 34 minuten 15.000 keer is verkocht.

Xiaomi wordt door velen gezien als het Apple van China. Het bedrijf maakt echter veel meer tech dan de concurrent uit Silicon Valley. Het belangrijkste verschil is dat Xiaomi inmiddels twee auto’s in productie heeft en Apple dat nooit is gelukt.

En niet geheel onverdienstelijk, want in China rijden de auto’s al behoorlijk veel rond. Ook bevestigt een Nederlandse bron binnen het bedrijf aan Autovisie dat het merk volgend jaar al naar Nederland komt. In 2024 zagen we de EV voor het eerst op onze wegen.

De nieuwe Xiaomi SU7

Logischerwijs wordt dat de nieuwste versie van de SU7, die gisteren is geïntroduceerd. Deze heeft standaard 320 pk en een 73 kWh-accupakket, waarmee een range tot 720 kilometer mogelijk is volgens de niet zo strenge Chinese meetmethode. Een trapje hoger staat de SU7 Pro, die dezelfde motorisering maar het grotere 96,3 kWh-accupakket krijgt. Deze heeft op papier een actieradius van 902 kilometer. De SU7 Max krijgt met 692 pk en een 101,7 kWh-accu veel meer vermogen mee; daardoor bedraagt de range 835 kilometer. Volgens de fabrikant heeft de auto een nominale spanning van 752 of 897 volt, vergelijkbaar met veel 800 volt-concurrenten.

Met zo’n hoog voltageboordnet kan er potentieel snel geladen worden. Het is echter nog onduidelijk hoe snel de Xiaomi SU7 oplaadt. Daarbij laat het Chinese merk ook nog niets weten over een eventuele opvolger van snelle uitvoeringen als de Ultra.

Wat heeft de 2026-versie dan nieuw? Allereerst plaatst Xiaomi standaard bredere achterbanden en is hij nu uitgerust met lidar, radar en verbeterde computerchips en rijhulpsoftware. Daarbij moet het materiaalgebruik in het interieur verbeterd zijn en zijn zowel het chassis als het onderstel aangepast.

Ook voor Nederland

In China zijn in de eerste 34 minuten na de lancering van het nieuwe model al 15.000 auto's verkocht. Of dat ook zo zal zijn als de auto naar Nederland komt, is nog maar de vraag.