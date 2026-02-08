Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo ver kun je doorrijden als je tanklampje brandt… Maar doe dat niet

Bij sommigen slaat de paniek toe als het brandstofniveau tot onder een kwart zakt, anderen rijden nog zorgeloos tientallen kilometers door met een brandend tanklampje. Maar hoe ver kom je precies? Er is een simpele manier om daarachter te komen.

Doorrijden tot je tank leeg is, zeker? Nee, dat bedoelen we niet. Hoewel je dan inderdaad exact weet hoe ver je nog komt, is er ook een manier om erachter te komen hoe ver je komt met een brandend tanklampje zónder dat je strandt (wat je met een EV overigens duur komt te staan).

Zo weet je hoe groot de reserve van jouw auto is

Als je graag wil weten hoever jouw auto komt als het brandstoflampje aanspringt, kun je het beste direct nadat het lichtje brandt gaan tanken. Gooi de tank helemaal vol en kijk hoeveel liter brandstof je erbij hebt getankt.

Zoek vervolgens op hoe groot je brandstoftank is. Dat is online eenvoudig te vinden als je op het model van je auto zoekt. Ook staat het vaak in de handleiding van je auto. Je tankinhoud minus het aantal getankte liters, is hoeveel brandstof je hebt als reserve.

Zoveel kilometer kun je rijden als het tanklampje brandt

Maar ja, hoe ver kom je daarmee? Om daarachter te komen, moet je weten hoeveel je auto verbruikt. Moderne auto’s houden dat zelf meestal bij. Die informatie kun je vaak zien in het instrumentencluster.

Heb je een oudere auto? Tank je auto dan vol en zet de dagteller op nul. Kijk bij de eerstvolgende keer dat je moet tanken hoeveel liter erin gaat en vergelijk dat met de kilometerstand op de dagteller.

Als er bijvoorbeeld veertig liter bij gaat en je hebt vijfhonderd kilometer gereden, dan is je verbruik 1 op 12,5. Want vijfhonderd gedeeld door veertig is 12,5. Stel dat je reserve vijf liter is, dan kun je daarmee in theorie nog iets meer dan zestig kilometer rijden.

Tank leegrijden slecht voor je auto

Als je dit teveel gedoe is, zou je je tank ook wél helemaal leeg kunnen rijden. Twee dingen mag je dan niet vergeten: je dagteller resetten als het tanklampje gaat branden en een jerrycan met extra benzine om je weer op weg te helpen. Met een diesel wil je dit niet proberen, die moeten vaak ontlucht worden als de tank wordt leeggereden.

Maar ook met een benzineauto kun je het beter niet zo ver laten komen. Een brandstofpomp wordt vaak gekoeld en gesmeerd door de benzine in de tank. Rijd je de tank leeg, dan kan dat verhoogde slijtage tot gevolg hebben. Maar er kan nog veel meer kapot gaan dan alleen de brandstofpomp. Dus ongeacht het aantal kilometers dat je op de reservebrandstof kunt rijden: als je tanklampje brandt, moet je tanken! Wat er gebeurt als je verder tankt na de ‘klik’, lees je hier.