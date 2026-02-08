Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor deze kleine occasion betaal je geen wegenbelasting en rij je met een hyperzeldzaam motorblok

De Saab Sonett III is een eigenzinnige klassieker met een uitgesproken ontwerp en neemt een bijzondere plek in binnen de Zweedse autogeschiedenis. Hij is licht, compact en duidelijk een andere occasion dan alles wat in dezelfde periode uit Duitsland, Italië of Engeland kwam.

Eigenlijk was de Saab Sonett III (derde generatie) bedoeld voor de Amerikaanse markt en daarom is de occasion in Nederland een zeldzame verschijning. De compacte tweezitter kreeg Italiaans design en een heel bijzonder Amerikaans motorblok.

Pardon, een V4?

Onder de lange, scherp getekende motorkap van de occasion ligt een atmosferische 1,5-liter V4 en later een 1,7-liter versie, die Saab inkocht bij Ford. Het vermogen bedraagt 65 pk en gaat naar de voorwielen. Dat klinkt bescheiden, maar het lage leeggewicht van 810 kilogram zorgt voor vlotte prestaties, naar de maatstaven van het begin van de jaren zeventig. Verder heeft de Saab Sonett III een handgeschakelde vierbak.

De Saab Sonett III heeft voorwielaandrijving, een relatief lange wielbasis en een laag zwaartepunt. Dat levert een occasion met stabiel weggedrag op. De besturing voelt licht en direct, terwijl de auto uitnodigt tot ontspannen rijden.

Aandachtspunten van de occasion

De techniek van de Saab Sonett III is relatief eenvoudig, maar leeftijd speelt een grote rol. Ondanks het veelvuldige gebruik van glasvezel aan de buitenkant, is de occasion onderhuids gevoelig voor roest. Loop daarom de auto goed na bij een testrit en besteed extra aandacht aan de vloer, dorpels en ophangingspunten. Onderdelen zijn verder niet altijd eenvoudig te vinden, waardoor een complete onderhoudshistorie belangrijk is.

Prijs van de Saab Sonett III-occasion

De Saab Sonett III is zeldzaam, maar wel nog redelijk betaalbaar. Momenteel staat er maar één occasion op Gaspedaal.nl te koop en dat is het witte model, met rode velgen, op de foto’s van dit stuk. Hij wordt aangeboden in Overijsselse Hengelo voor 16.950 euro. Zijn bouwjaar is 1973, waardoor hij oldtimerstatus heeft bereikt en je hem wegenbelastingvrij kunt rijden. Verder heeft de auto voor zijn leeftijd een redelijk lage tellerstand: maar 77.072 kilometer.