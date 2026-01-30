Deel dit: Share App Mail Tweet

Accu van je EV leeg? Zoveel moet je betalen als je strandt met elektrische auto

Met een elektrische auto is het niet slim om door te rijden tot je zelfs het allerlaatste beetje stroom uit de accu hebt geperst. Niet alleen kan het schadelijk zijn voor de batterij, maar het kan je ook geld kosten. Kom je namelijk helemaal zonder stroom te zitten met je EV, dan word je niet gratis geholpen.

Volgens de ANWB gebeurt het gemiddeld twee keer per dag dat een elektrische auto stilvalt doordat de accu leeg is. Tegenover Autovisie geeft de organisatie aan dat zij hiervoor speciale mobiele opladers inzet. Dit zijn aanhangers achter een serviceauto , die een gestrande EV net genoeg peut kan geven om tot een normale laadpaal te rijden.

Dit kost het als je strandt met je elektrische auto

Maar wat kost het dan als je met een elektrische auto strandt? Een lege accu ziet de ANWB niet als een pechgeval. Toch hoef je niet alle kosten zelf te betalen. Of je auto wordt weggesleept of wordt opgeladen met een mobiele oplader, hangt van de situatie af. In beide gevallen betaal je 90 euro.

Benzine- of dieselauto niet getankt? De ANWB helpt je gratis

Maar niet alleen elektrische auto’s stranden met een lege accu, het kan ook zijn dat je de tank van je benzine- of dieselauto leegrijdt. Gebeurt dit? Dan hoef je helemaal niets te betalen. De ANWB rekent voor brandstofauto’s niets omdat deze vaak veel sneller op weg te helpen zijn. Komt er een mobiele lader bij een EV, dan kost enkel het laden al een kwartier, waarna je met je elektrische auto zo’n tien kilometer kunt rijden.

Geen boete

Overigens hoef je sinds 2018 geen boete meer te verwachten voor het stranden op de vluchtstrook met een lege accu of brandstoftank. Daarvoor kon dat je een prent van 235 euro opleveren, maar het gerechtshof heeft bepaald dat het stilvallen op die manier als ‘noodgeval’ geldt.

