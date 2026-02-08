Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Porsche 964 RS-occasion kost 50 procent van het geld, maar waarom?

Droom je altijd al van een pure, luchtgekoelde 911 voor op straat én circuit? Een Porsche 964 RS staat bekend als een van de meest compromisloze sportwagens die Stuttgart ooit bouwde. Licht, rauw en volledig gericht op rijden. Wij vonden een occasion die minder dan een ton kost, maar er zit een addertje onder het gras.

De Porsche 964 RS verscheen begin jaren negentig als homologatiemodel en vormt de spirituele opvolger van de legendarische Carrera RS uit 1973. De basis is de Carrera 2, maar dan grondig aangepakt. De occasion is tegenwoordig zeer exclusief, maar was ook al een zeldzame verschijning toen hij op de markt kwam: er werden namelijk maar 2.282 stuks van gemaakt.

De Porsche 964 RS is een lichtgewicht 911 met racegenen

Achterin de Porsche 964 RS ligt een atmosferische 3,6-liter zescilinder boxermotor, die 260 tot 280 pk levert; die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak met kortere overbrengingen. Belangrijker dan het vermogen is het gewicht: door het schrappen van geluidsisolatie, elektrische ramen, achterbank en zelfs deurhendels in conventionele vorm bleef er zo’n 1.130 kilogram van de occasion over. Ter vergelijking: de Carrera 2 was 155 kilogram zwaarder.

De Porsche 964 RS staat 40 millimeter lager dan een standaard 964, heeft stijvere veren en dempers en rijdt op lichtgewicht magnesiumvelgen. Stuurbekrachtiging ontbreekt, net als ABS. Dat maakt deze occasion veeleisend, maar ook messcherp. De voorkant bijt zich vast in het asfalt en de achterzijde volgt strak, zolang de bestuurder weet wat hij doet.

Ook binnenin volop motorsport

Het interieur van de Porsche 964 RS ademt motorsport. Dunne tapijten, kuipstoelen en simpele deurpanelen bepalen de sfeer. Geluid van motor en aandrijflijn dringt ongefilterd door tot de cabine. Dat maakt lange snelwegritten misschien vermoeiend, maar ook elke bocht tot een belevenis. Afwerking en bouwkwaliteit zijn typisch Porsche, al verraadt alles in deze occasion dat comfort geen prioriteit had.

Aandachtspunten van de occasion

De luchtgekoelde boxer staat bekend als sterk, maar vraagt onderhoud en onderdelen zijn duur. Controleer daarom altijd de onderhoudsgeschiedenis van je occasion nauwkeurig. Verder is de Porsche 964 RS ondertussen best een oude auto en daarbij horen ook ouderdomskwaaltjes. Een vaker genoemd punt zijn raamrubbers die uitdrogen en daardoor niet meer goed hun werk doen. Hierdoor komt er misschien vocht in het interieur. Geef dit dus extra aandacht bij een testrit.

De gevonden Porsche 964 RS-occasion

Een Porsche 964 RS is altijd al een zeldzame auto geweest en daarom staat er momenteel maar één occasion op Gaspedaal.nl te koop. Instappen begint normaal gesproken rond de twee ton, maar dit donkerblauwe model uit 1991 wordt voor ‘maar’ 84.500 euro aangeboden. Waarom zou de verkoper uit het Zuid-Hollandse Voorburg zo weinig voor de bolide vragen, terwijl de tellerstand slechts 6.595 kilometer bedraagt?

Het antwoord is dat deze auto zijn leven niet als Porsche 964 RS begon. De auto is van origine een Carrera 2, die volgens de advertentie in Duitsland professioneel is omgebouwd tot RS-specificaties. Het enige wat volgens de verkopers niet hetzelfde is, is de kracht van de occasion: dit model heeft namelijk 312 pk.