Rob (27) is Mini-manager, maar rijdt zijn hele leven Peugeot 205: “Met deze auto ga je even terug naar fabrieksinstellingen”

Hadden we al eens gezegd dat jeugdherinneringen bij de aanschaf van een klassieker bepalend zijn? Rob van Helmond kan erover meepraten met zijn Peugeot(s) 205.

Ik ben nu 27 jaar oud en al 27 jaar lang helemaal fan van de Peugeot 205. Mijn ouders waren allebei 205-rijders, al sinds de jaren 80. Nadat ik geboren was, ben ik opgehaald uit het ziekenhuis in een 205, dus ik denk dat daar het virus al begonnen is.

Een heel leven met de Peugeot 205

Vervolgens hebben we mijn hele jeugd een Peugeot 205 gehad, totdat mijn ouders hem in 2011 voor een modernere auto inruilden. Twee jaar later begon ik steeds meer een 205 te missen. Ik ging 205-miniaturen verzamelen en brochures om wat meer te weten te komen over de geschiedenis van de auto en over het model. Algauw ontstond de behoefte om ook een model in schaal één op één te kopen.

Mijn vader: zei ‘Maar dat is een oude auto! Wat moet je daarmee?’ Ik: ‘Jullie hadden een 205 en ik zou het wel leuk vinden als mijn eerste auto ook een 205 is.’ In 2013 kreeg ik mijn vader zo gek om mee te gaan naar een evenement van de 205-club. Toen we daar een uurtje waren, reed er een groene 205 Roland Garros het terrein op.

Rijden voor dat Rob een rijbewijs had

Ik had nog geen rijbewijs, dus voor elk ritje dat ik wilde maken met de 205, moest ik mijn vader lief aankijken. We wilden regelmatig een rondje toeren om de auto te leren kennen en zo is de gezamenlijke passie voor de 205 alleen maar gegroeid.’ Marcel, de vader van Rob, vertelt: ‘Ik kocht in de jaren 80 voor het eerst een 205, een XR. Hij is niet meer te vinden op kenteken, helaas.

Het was een heel mooie auto. Ik ben lang en mensen zeiden: ‘Wat moet je met een klein autootje?’ Maar ik vond hem comfortabel, vandaar dat ik lang 205 heb gereden. Toen we die Roland Garros kochten, was het voor mij back to the nineties.’

Zijn Peugeot 205

Het allerleukste vind ik dat je met deze auto in een tijdcapsule rijdt. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Je stopt je cassettebandje erin, het stuurt wat zwaarder, het remt wat zwaarder, echt een tijdcapsule. Ook als je hem in het moderne verkeer ziet, is het nog steeds een mooi design, maar je ziet wel dat je in een oude auto rijdt en dan in een heel mooie staat. Dat vind ik erg gaaf. Ik vind wel dat er muziek uit die tijd bij hoort als je met zo’n auto rijdt. Dat is de vibe van de jaren 80-90.

Het is onthaasten. Je stapt in, je gaat niet zo snel, je zet een cassettebandje aan, de muziek gaat ook minder snel. Het is allemaal ontspannen. Zeker in het dagelijks leven ben je altijd druk, heb je veel dingen te doen. Als je dan met deze auto op pad gaat, heb je altijd eventjes zo’n momentje dat je teruggaat naar je fabrieksinstellingen.