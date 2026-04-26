Goedkoopste en lelijkste ‘Lamborghini’ ooit staat nu op Marktplaats voor 9.900 euro
Er is een theorie die mensen verdeelt in twee types: A en B. A’ers zijn gestructureerd en competitief, terwijl type B het wat minder nauw neemt met regels en juist creatief is. De bouwer van deze ‘Lamborghini’ valt duidelijk in die laatste categorie. Zijn creatie is namelijk een wel heel vrije interpretatie van een Italiaanse supercar.
Degene die dit heeft gebouwd en er de naam Lamborghini aan heeft gekoppeld, kan deze zomer beter niet op vakantie naar Italië. Erger dan ’s avonds cappuccino drinken of spaghetti snijden, is namelijk het uiterlijk van deze auto. De voltallige Polizia di Stato staat je ongetwijfeld al op te wachten bij de grens.
Een Lamborghini voor 9.900 euro
En eerlijk is eerlijk: niets aan deze auto komt ook maar in de buurt van een echte Lamborghini. Het project dook eerder al eens op en staat nu opnieuw te koop op Marktplaats. Een paar jaar geleden vroeg de verkoper er nog 13.000 euro voor, inmiddels is de prijs gezakt naar 9.900 euro.
Eigenlijk een Toyota Supra
Misschien nog wel het pijnlijkste aan deze “Lamborghini”: voor deze beunhaascreatie is een derde generatie Toyota Supra gebruikt, inclusief de 7M-GTE-motor. Dat is een fijne 3,0-liter zes-in-lijn met turbo, goed voor zo’n 325 pk. Recent reden we nog met deze liftback-coupé in een Occasion Battle.
De vraag is dus: ziet iemand hier nog potentie in en maakt er alsnog iets moois van, of blijft deze ‘Lamborghini’ ook voor minder dan 10.000 euro gewoon staan?
