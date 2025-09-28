Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten occasions uit de 80s zijn nu cooler dan ooit

Anno nu lijkt het laatste beetje vrolijkheid uit het auto-aanbod geperst, want zo’n beetje alle cabrio’s en coupés zijn verdwenen. Terwijl je in de jaren 80 en 90 juist nog een heel breed aanbod had. Het waren de hoogtijdagen van het fenomeen liftback-coupé. Zoals de Mitsubishi Starion-occasion die in dit verhaal een hoofdrol pakt naast de Toyota Supra.

De Mitsubishi Starion zit een klasse onder de Supra en soortgenoten, maar is wel een goed voorbeeld van een liftback-coupé. Deze occasion stamt uit 1982. De typeaanduiding laat niets te raden over: het is een 2.0 Turbo EX. Die kostte destijds 49.950 gulden.

Zescilinder versus viercilinder

Qua formaat staat de Mitsubishi gelijk op achterstand, want de Toyota Supra Mk3 oogt forser en het meetlint bevestigt dat. Onder de lange, lage motorkap worden alle vragen over de techniek meteen beantwoord. Het gaat om een Toyota, met een zes-in-lijn turbo die maximaal 235 pk genereert.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) De 7M-GTE is een geblazen 3,0-liter zes-in-lijn. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De Mitsubishi-occasion haalt uit zijn 2,0-liter viercilinder turbo 170 pk en 245 Nm. Dat zou in 1985 na wat aanpassingen stijgen tot 180 pk en 290 Nm. Minder indrukwekkend dan de Supra-prestaties, maar de Starion is ook een stuk lichter. Hij weegt 1.216 kg tegen 1.610 kg van de Supra. Dat levert een bijna gelijke specifieke massa op: de Starion moet 7,1 kg/pk voortstuwen, de Supra 6,8 kg/pk.

Iconisch jaren 80-interieur van Mitsubishi Starion

Het interieur van de Starion is nog uiterst strak, de stoelen mooi gevormd en slank. Het past prima in dit interieur, dat behoorlijk transparant is dankzij dunne raamstijlen, en net niet krap. Dit is een echte liftback, een coupé met de praktische kant van een hatchback en dus een toegankelijk, relatief royaal laadruim.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De hele auto past goed bij de reclameslogan van destijds, want hij voelt inderdaad aan als ‘De gestaalde perfectie’: solide dus. Bovendien compact en relatief licht, waardoor je hem heel natuurlijk plaatst. Dit is dan ook een prachtige, cleane ‘narrow-body’, maar er is ook een wilder uitziende ‘widebody’ met uitgeklopte wielkasten.

Toyota Supra-occasion heeft tijdlozer design

De cockpit van de Supra is verbazend tijdloos, als nieuw en gemaakt van mooie materialen met prachtige, analoge meters in een op de bestuurder gericht design. Hij biedt alles wat je bij zo’n coupé uit die tijd kunt wensen: scherp design, klapkoplampen, een flinke spoiler en niet te vergeten een dikke zescilinder turbo met flink wat trekkracht.

Wie de jaren 80 niet los wil laten, moet flink zoeken. Want goede auto’s uit dit tijdperk zijn zeldzaam. Gelukkig zijn deze Japanse coupés doorgaans betrouwbare tijdmachines, waarin je niet halverwege je nostalgische trip strandt door hoge garagerekeningen. Het aanbod is beperkt; de goedkoopste Supra die we vinden, kost € 27.500,-. De Starion is iets goedkoper, maar daarover in de video meer. Zoek je een modernere, maar minstens zo stijlvolle coupé? Overweeg dan deze tweedehandsjes.