Wil je bekijks? Koop dit klassieke busje met lopende reus voorop

Doe de houten man op deze circuswagen een smartwatch om en de stappenteller gaat lopen, want de meer dan honderd jaar oude reus beweegt gewoon.

Wie een fascinerend stukje circusgeschiedenis in het bezit wil krijgen, moet begin oktober bij RM Sotheby’s bieden op dit wonderlijke gevaarte. Want als dit antieke busje rijdt, zet de 2,5 meter lange houten man zowaar stappen en lijkt het alsof hij een kar trekt. Het mechanisme erachter is in 1910 gepatenteerd door L.P. Perew en J.A. Dischinger uit Tonawanda, New York en bedoeld voor reclamedoeleinden.

Reus met instelbare ‘loophoogte’

Uiteindelijk zijn maar een paar ‘walking men’ gebouwd, waaronder deze, die in 1922 werd besteld door een bierbrouwerij uit Milwaukee. Tijdens het rijden bewegen de benen van de man automatisch. Het hoofd kan naar links en rechts draaien, maar dat moet de bestuurder handmatig doen.

Ingenieus is de instelbare ‘loophoogte’, waardoor de automaat zijn kunstje in verschillende soorten terrein kan vertonen. Hij kan bovendien ‘praten’. De persoon achter het stuur heeft daarvoor een microfoon.

Overgezet naar Plymouth-chassis

De brouwerij die opdracht gaf voor de machine annuleerde de order (mogelijk omdat ze hem niet op kenteken konden krijgen), waarna Dischinger hem maar voor de promotie van zijn eigen autogarage gebruikte.

Jaren later werd de opbouw overgezet van een Overland- naar een Plymouth-chassis en kwam de ‘walking man’ in handen van Michael Percell uit Rochester, New York, die eigenaar was van een rondreizend circus.

Na honderd jaar nog origineel

Oscar, zoals de houten voetganger door Percell werd genoemd, is meer dan honderd jaar na zijn verregaand origineel, op een Pioneer-audiosysteem en wat modernere knoppen, hendels en instrumenten na. Ook is de oorspronkelijke motor niet meer aanwezig. De circuswagen wordt nu aangedreven door een 2,5-liter viercilinder van Jeep uit 1984.

De verwachte opbrengst van de reus valt best mee voor zo’n uniek apparaat: tussen de 42.000 en 68.000 euro.