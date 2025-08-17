Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini Gallardo vs. Nissan GT-R: bereikbare tweedehands supercars

Deze occasionreportage is als een buddy cop-film, met de Lamborghini Gallardo als de flamboyante politieagent, die eerder schiet dan vragen stelt, en de Nissan GT-R als zijn sluwe collega. Tango & Heel Veel Cash, want deze supercars zijn weliswaar betaalbaarder als occasion, maar niet goedkoop.

Ons wacht een taak waartegen we amper zijn opgewassen, dus bieden we u nu alvast onze excuses aan. Sorry! We moeten over een alinea of twee gaan beschrijven hoe de Lamborghini Gallardo klinkt en daar krijgen we eerder trillende dan typende vingers van. Kunnen we de juiste woorden vinden? Is onze vocabulaire groot genoeg? Het zal moeten, want we kunnen de soundtrack van de glorieuze 5,0-liter V10 niet doodzwijgen. Dus doen we een stapje terug en nemen we een aanloop.

Bereikbare tweedehands supercars

We merken het bij onszelf, want wanneer redacteur Coen met de Gallardo komt aanrijden, begint het kippenvel door ons shirt te prikken. Mensen kijken om, vogels vliegen op en in de verte blaft een hond. De atmosferische tiencilinder van de Lamborghini overweldigt en slaat in als een bliksemschicht. Hij splijt het universum met een echo van de oerknal, die niet alleen door ruimte en tijd, maar ook door merg en been gaat. De Lamborghini Gallardo is een natuurfenomeen; een tropische storm met een strot, die hoorbaar net een muziekinstrumentenwinkel en een operahuis heeft platgelegd. In de VS kennen ze Katrina en Sandy, wij maken nu kennis met orkaan Luciano.

Want de krachtbron van de Lamborghini heeft een enorm stemregister, waarbinnen hij moeiteloos en razendsnel wisselt tussen een bassige brom en een hoogtoerige huil. De Gallardo is een hooligan, in de zin dat hij ook in ons dierlijke spreekkoren losmaakt. Collega Coen, normaal gesproken een beschaafd heerschap en een welbespraakte jongeman, houdt het niet meer als we de V10 achter onze stoelen tot in de begrenzer jagen. “Aaaaahhhh!”, schreeuwt hij uit, gevolgd door: “Lekker!” Vanuit onze ooghoeken zien we een pareltje kwijl aan zijn lippen hangen. Prachtig. Dát doet een Lamborghini dus met een mens.

We worden er melancholiek van en een beetje verdrietig. Want we waarderen wat Hyundai probeert te doen met de elektrische aandrijflijn van de Ioniq 5 N, die in onze laatste Autovisie Supertest zoveel indruk maakte dat hij tweede werd. Maar hij kan niet tippen aan een eerlijke verbrandingsmotor, die klinkt hoe hij klinkt, zonder versterkte of door een computer gegenereerde ‘uitlaatklanken’ uit de speakers. De tiencilinder van de Gallardo heeft nog een tweede leven gehad in de Huracán, maar moest daarna het veld ruimen voor een V8 met plug-in hybride-ondersteuning, die in de Temerario zo gemuilkorfd wordt door zijn turbo’s en partikelfilters dat-ie ons alleen écht hoog in de toeren, richting de 10.000 tpm, aan iets anders doet denken dan een op hol geslagen handendroger. Stilstand is achteruitgang, maar vooruitgang kan dat ook zijn. In dit geval op wel meer punten dan de motor alleen.

Want wat is de Gallardo een tijdloos fraaie creatie! Het oorspronkelijke ontwerp van de Belg Luc Donckerwolke is meer dan 22 jaar oud, maar heeft nog niets aan impact ingeboet. Al komt dat bij ‘onze’ Lamborghini waarschijnlijk ook doordat zijn klare lijnen met een feloranje markeerstift zijn onderstreept. Het contrasterende zwart op het dak, de motorkap en de roosters boven de achterlichten is niet door een vorige eigenaar aangebracht, maar hoort bij de Special Edition. Het in gelimiteerde oplage gebouwde model, waarvan er maar tweehonderdvijftig bestaan, is verder te herkennen aan zijn wielen in ‘Callisto’-design en zijn weinig subtiele interieurafwerking, met de deurpanelen, de middenconsole en het instrumentenpaneel in de kleur van het koetswerk.

Dat de Gallardo niet meer de modernste is, merken we aan onder meer de achteruitrijcamera, die ergens op de bodem van de oceaan lijkt te liggen, zo waterig, onscherp en donker is het beeld. Je hebt hem echt nodig, want de Lamborghini is allesbehalve overzichtelijk. Manoeuvreren wordt extra stressvol gemaakt door de gerobotiseerde handbak, die vrij veel tijd nodig heeft om van D naar N naar R te schakelen en terug. Vanuit stilstand voorzichtig gas geven is bovendien geen optie, want dan grijpt de koppeling nooit helemaal aan en kom je nergens. Maar pas op, want te enthousiast op het pedaal gaan staan, is ook geen goed idee, want dan maakt de auto ineens een sprongetje.

Lamborghini Gallardo of Nissan GT-R

De Nissan GT-R R35 is een reuzendoder, zoals Autovisie hem bij zijn introductie omschreef. Eentje die met gemak boven zijn gewicht bokst en grossiert in knock-outs. Een wolf in schaapskleren zouden we hem niet willen noemen, eerder de Patrick Bateman onder de auto’s; een levensgevaarlijke wildeman, die zijn psychopathische neigingen slim weet te camoufleren met een maatpak en een visitekaartje op botkleurig papier.

De Gallardo daarentegen is volkomen transparant. Je kunt zijn V10 zien liggen in de etalage achter het inzittendencompartiment en ook zijn bedoelingen verbloemt-ie niet. De Lamborghini wil aandacht en krijgt die, altijd en overal, of je daar als eigenaar nou op zit te wachten of niet. Hij heeft zoveel charme en charisma dat we als een blok voor hem zijn gevallen. Maar dat betekent niet dat we hem willen hebben. Want met ons eigen geld zouden we voor de fabelachtige Nissan GT-R gaan, die je met wat geduld al vanaf 55.000 euro vindt.