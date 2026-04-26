Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders massaal op hun telefoon in het verkeer! Zijn niet van plan daarmee te stoppen

Dat het smartphonegebruik in het verkeer voor het eerst in jaren niet meer stijgt, klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet. Want het aantal volwassen verkeersdeelnemers dat op de telefoon zit, is nog steeds schrikbarend hoog.

Hoe hoog? Uit het tweejaarlijkse onderzoek naar telefoongebruik en verkeersveiligheid van Interpolis blijkt dat driekwart van de volwassenen (!) onderweg de smartphone gebruikt.

Twee keer zoveel kans op ongeval

Wie met de telefoon in de hand loopt, heeft 2,6 keer meer kans op een ongeval. Dat kan variëren van simpelweg tegen een paaltje lopen tot een ongeluk met letsel. Bij niet handsfree bellende of appende fietsers verdubbelt de kans op een ongeval, bij automobilisten stijgt het risico met een factor 1,8.

Mensen gewend aan telefoongebruik

Dat het telefoongebruik onderweg zo hoog is, komt doordat mensen gewend zijn om hun telefoon te allen tijde te gebruiken. In het onderzoek geven veel automobilisten aan hun smartphone alleen in de file of bij het stoplicht te pakken. Dan zou het wél veilig zijn, vinden ze.

Twee derde vindt gedrag prima

Eén op de vijf automobilisten zegt nog met de telefoon in de hand te bellen. Bij fietsers is dat één op drie. Dat is verboden en kan je in de auto een boete opleveren van 440 euro. Fietsers krijgen een prent van 170 euro.

Nogal zorgwekkend is dat twee derde van de respondenten hun telefoongebruik in het verkeer prima vindt zoals het nu is. Ze vinden het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn. Ze overschatten zichzelf en vinden dat zij wél met de telefoon in de hand kunnen rijden en anderen niet.