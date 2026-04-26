Bijna 90 procent afschrijving: deze megaluxe occasion was voor CEO’s, maar kun je nu zelf kopen

Een Lexus GS koop je niet omdat het een echt sportieve sedan is, maar vanwege zijn comfort. De belangrijkste wapenfeiten van deze occasion zijn zijn luxe en degelijkheid.

Met de derde generatie Lexus GS zette het merk weer een ijzersterke occasion neer. Helaas bleek het nog niet genoeg om een groot marktaandeel van Duitse concurrenten af te snoepen, zoals Mercedes-Benz en BMW.

Lexus GS als comfortabele sedan

Deze Lexus GS is een ruime vierdeurs sedan met achterwielaandrijving. Hij werd geleverd met verschillende motoren: van een 3,0- en 3,5-liter V6 tot een V8 en zelfs een hybride 450h met 345 pk. Dat maakte hem rond 2005 bijzonder, omdat in die tijd hybridetechniek nog niet zo gebruikelijk was. Afhankelijk van de uitvoering sprint de occasion in 5,8 tot 7,2 seconden naar 100 km/h en ligt de topsnelheid tussen 240 en 250 km/h.

De basis van de Lexus GS is gericht op comfort. Daarom filtert de ophanging oneffenheden goed weg en de occasion voelt stabiel bij hogere snelheden. Tegelijkertijd is hij minder speels dan sommige concurrenten. Het gewicht van 1.840 kilogram en de afstelling spelen daar een rol in.

Anno 2026 voelt de Lexus GS nog steeds degelijk aan. De afwerking van de occasion is netjes en de betrouwbaarheid staat als goed bekend. Tegelijkertijd merk je dat het een ouder model is. Het infotainmentsysteem is eenvoudig en moderne hulpsystemen ontbreken vaak.

Zoveel kost de luxe sedan als occasion

Een nieuwe Lexus GS uit deze generatie zat destijds in het hogere segment. Daarom vallen de huidige prijzen ontzettend mee. Momenteel betaal je voor een van de 13 aangeboden occasions 1.375 tot 18.999 euro. De onderkant van het aanbod wil je vanaf blijven, omdat deze exemplaren betere dagen gekend hebben. Maar modellen boven de 10.000 euro kostten vroeger 137.000 euro en zijn meestal nog in redelijke staat.

Neem bijvoorbeeld deze grijze Lexus GS 450h. Hij staat voor 14.950 euro te koop in het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg. Zijn bouwjaar is 2006 en hij heeft 154.877 kilometer op de teller. Daarnaast heeft deze occasion net een nieuwe APK en gaat het om de President-uitvoering. Daarom zijn bijna alle opties die je kon krijgen op deze auto aanwezig.

Aandachtspunten van een Lexus GS-occasion

Een Lexus GS is een heel betrouwbare occasion en er zijn daarom maar weinig zaken op aan te merken. Afwijkingen in de pasvorm zijn meestal een teken van kwalitatief matig schadeherstel. Controleer daarom hierop bij een testrit. Verder is dit een oerdegelijke auto, mits het onderhoud netjes is uitgevoerd. Check daarom ook de onderhoudsgeschiedenis aandachtig. Meer aandachtspunten van deze auto vind je in zijn koopwijzer.