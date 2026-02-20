Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW, maak je borst maar nat! Japanse 3-serie heeft 1.000 kilometer actieradius en 500 pk

Lexus komt binnenkort met een nieuwe IS op de proppen. Hij wordt volledig elektrisch en krijgt een range tot 1.000 kilometer. Wordt hij opnieuw een geduchte concurrent van de 3-serie?

Volgens het Japanse tijdschrift Bestcarweb kunnen we volgend jaar al de nieuwe IS verwachten. Zou deze EV eerder op de markt komen dan de 3-serie Neue Klasse?

Nieuwe Lexus IS heeft serieuze prestaties

Bij de elektrische Lexus IS krijg je de keuze uit achterwielaandrijving met één elektromotor of vierwielaandrijving met twee motoren. In die laatste configuratie ligt het systeemvermogen rond de 500 pk. Daarmee moet de Japanner een echt snelle sedan worden.

Het meest indrukwekkende van de auto, is de beoogde actieradius. Een bereik van maximaal 1.000 kilometer op een volle accu is het doel van de nieuwste Lexus IS. Dat is mogelijk dankzij nieuwe accutechniek, maar er is niet vermeld waar het precies om gaat. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om solid state–batterijen. Of die actieradius bij introductie daadwerkelijk gehaald wordt, blijft afwachten.

Futuristisch design en nieuwe technologie

Met het design grijpt het model terug op de futuristische LF-ZC-conceptauto. De nieuwe Lexus IS zou nog scherper en moderner ogen dan de recent vernieuwde Lexus ES, met een lage, gestroomlijnde koets en sportieve proporties. Verwachte afmetingen van ongeveer 4,8 meter lang en slechts 1,4 meter hoog moeten die sportieve uitstraling benadrukken.

Onderhuids krijgt de sedan verbeterde software en een nieuw vierwielaandrijvingsysteem. Ook wordt er bij de productie gebruikgemaakt van een nieuw bouwproces: megacasting. Dat houdt in dat grote delen van de auto uit één stuk gemaakt kunnen worden, waardoor ze bijvoorbeeld sterker zijn en minder wegen. Waarschijnlijk krijgt het huidige model dit jaar nog een update en kunnen we in 2027 de nieuwe Lexus IS verwachten.