Koningsdag gevierd en de volgende dag weer in de auto? Let op: zo lang blijft alcohol in je bloed

Koningsdag is niet alleen het feest van de rommelmarkten en oud-Hollandse spelletjes, maar ook van zuipen tot de zon op komt. Dus wees voorzichtig als je de volgende dag in de auto stapt, want al die glazen alcohol zijn dan mogelijk nog niet uit je lichaam verdwenen.

Een standaardglas bier, wijn of iets anders alcoholisch bevat gemiddeld 10 gram alcohol. En aangezien de lever ongeveer 7 gram per uur afbreekt, doet het orgaan zo’n anderhalf uur over een glas. Dus als je op een avond negen glazen achterover hebt geslagen, kan er na ruim dertien uur nog steeds alcohol in je lichaam zitten.

Bij mannen komt alcohol minder hard aan

Maar is dat wel zo zwart op wit te zeggen? Nee, want er zijn nog meer factoren van belang. De hoeveelheid alcohol in het bloed is bijvoorbeeld ook afhankelijk van of je man of vrouw bent en hoe zwaar je bent. Alcohol verdunt zich met het lichaamsvocht en mannen hebben daar over het algemeen meer van dan vrouwen en zijn gemiddeld ook zwaarder.

Helpt water of koffie drinken bij het afbreken?

Bestaan er middelen die de afbraak versnellen? Nee! Water drinken helpt niet, koffie of cola drinken ook niet. En gaan slapen heeft ook geen effect op de ‘snelheid’ van je lever. Wat daar wel effect op heeft, is je lifestyle. Want als je een gewoontedrinker of alcoholist bent, is je lever beter bedreven in het afbreken van alcohol en dus sneller. Maar of je dat nou wil zijn…

Straffen voor rijden onder invloed alcohol

Ga je toch rijden onder invloed en je wordt aangehouden, dan is de straf niet mis. Je krijgt een forse boete, kan je rijbewijs kwijtraken, moet mogelijk verplicht een EMA-cursus volgen en kan zelfs van de rechter een taakstraf of gevangenisstraf krijgen.