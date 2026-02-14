Deel dit: Share App Mail Tweet

Dronken man stapt na 8 glazen alcohol op passagiersstoel en laat auto zelf naar huis rijden

In China is iemand veroordeeld die na 8 glazen alcohol op de passagiersstoel is gestapt en zijn auto naar huis heeft laten rijden. De dronken man gebruikte een illegale gadget om van zijn goedkope EV een ‘autonome’ taxi te maken.

Zelfrijdende auto’s zijn er inmiddels – en daar mag je ook dronken als passagier in zitten. Dit betekent echter niet dat iedere auto met rijhulpsystemen dit kan.

Dronken op passagiersstoel

Rijhulpsystemen worden vaak verkeerd begrepen door bestuurders. Ze zijn er slechts om jou te ondersteunen, maar kunnen vaak nog niet de volledige rijtaak overnemen. Dronken achter het stuur zitten is dan ook verboden en behoorlijk dom. Zo is de goedkope EV van deze dronken man slechts beperkt in staat om te assisteren tijdens het rijden.

Ook als je niet achter het stuur zit, maar ernaast word je vervolgd. De Chinese man had zijn auto vooraf al bewust aangepast met een gadget, waardoor de auto kon rijden zonder iemand achter het stuur. Combineer dat met eerdere veroordeling voor rijden onder invloed en een promillage van 1,14 en je zit in China anderhalve maand in de gevangenis. Daarbij krijgt hij een boete van 4000 Chinese renminbi, nog geen 500 euro. Het geldbedrag valt dus behoorlijk mee, maar ongetwijfeld hebben 45 dagen in een Chinese gevangenis behoorlijke impact.