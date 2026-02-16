Deel dit: Share App Mail Tweet

32 procent meer bestuurders gepakt voor rijden onder invloed van drugs en medicijnen

De Nederlandse politie heeft het afgelopen jaar veel meer bestuurders gepakt die onder invloed van drugs of medicijnen reden, dit blijkt uit cijfers die Autovisie inziet. In totaal zijn er in 2025 26.136 bestuurders betrapt.

De politie kan niet vaststellen waarom er zo’n enorme stijging te zien is. Een woordvoerder laat weten dat een stijging of daling in cijfers iets kan zeggen over handhaving en gedrag, maar dat is op basis van deze registraties niet hard te scheiden. “Als er tijdens een controle geen strafbaar feit wordt geconstateerd wordt dit niet geregistreerd.”

32 procent meer bestuurders gepakt met drugs of medicijnen

Toch is een stijging van 32 procent gigantisch. Door deze toename is het totaal aantal mensen dat gepakt is voor rijden onder invloed gestegen.

Let wel, bij die 32 procent gaat het niet enkel om drugsgebruik, maar ook dat van medicijnen. Sommige mensen weten helemaal niet dat ze met bepaalde medicatie niet in de auto mogen stappen.

Overtreding 2022 2023 2024 2025 Rijden onder invloed van alcohol 25.073 22.627 20.096 18.740 Rijden onder invloed van drugs/geneesmiddelen (al dan niet i.c.m. alcohol) 16.204 17.732 19.797 26.136

Het is daarom erg belangrijk om bijsluiters van medicijnen goed te lezen. Daarbij kunnen medicijnen en drugs langer in je bloed blijven dan je wellicht denkt. Zo is XTC soms tot wel 3 dagen aantoonbaar in een speekseltest.

Minder dodelijke ongevallen

Hoewel dit schokkende cijfers zijn, is er ook goed nieuws. Het aantal bestuurders dat met alcohol op achter het stuur is gepakt, is opnieuw flink afgenomen.

Type ongeval 2022 2023 2024 2025 Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 1.053 997 985 1.093 Verkeersongeval met letsel 736 613 711 881 Verkeersongeval met dodelijke afloop 40 35 39 36 Totaal 1.829 1.645 1.735 2.010

Ook het aantal dodelijke ongevallen met middelen of alcohol in het spel, is minder dan in 2024. Het totaal aantal ongevallen met verdovende middelen is wel gestegen.

Wat verder opvalt, is dat voor drugs- en medicijngebruik veel minder vaak rijbewijzen worden afgepakt. Het aantal rijbewijzen dat ingenomen wordt door rijden onder invloed neemt behoorlijk af.