Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrouw zonder arm krijgt boete voor telefoon vasthouden: “Weet je dat zeker?”

In de Amerikaanse staat Florida heeft een vrouw een boete van 116 dollar (98,65 euro) gekregen omdat ze een telefoon vasthield tijdens het rijden. Dit blijkt echter onmogelijk, want ze heeft geen tweede hand.

In Nederland krijg je hier natuurlijk ook een boete voor. Die bekeuring werd het afgelopen jaar veel vaker uitgeschreven.

Zo ziet de situatie van deze vrouw eruit

De vrouw is aan staande gehouden door een agent van Palm Beach County Sheriffs Office. Op de boete staat dat ze tijdens het rijden een handheld device gebruikte. Volgens de agent hield ze daarbij haar telefoon in haar rechterhand vast. Een cruciaal detail, want toen de bestuurster later navroeg wat de agent precies had gezien, bleek dat dit fysiek onmogelijk was: haar rechterarm eindigt onder de elleboog.

In een video die later op TikTok verscheen, vroeg de vrouw de agent om dit te bevestiging. Nadat hij zijn verklaring herhaalt, tilt ze haar arm op om te laten zien dat er simpelweg geen hand is om een telefoon mee vast te houden. Zaak gesloten, zou je denken. Toch kreeg ze de boete. De video is ondertussen miljoenen keren bekeken.

Wat zegt de wet over deze boete?

Volgens berichtgeving van CBS 12 News is de vrouw van plan de boete aan te vechten. Daarbij speelt nog iets anders mee: op de bekeuring staat alleen dat ze een apparaat vasthield, niet dat ze daadwerkelijk aan het typen of appen was. In Nederland ben je al strafbaar als je je telefoon vasthoudt tijdens het rijden, maar in Florida moet je erop betrapt worden dat je hem ook actief aan het gebruiken bent. Er is dus een grote kans dat de boete niet betaald hoeft te worden.