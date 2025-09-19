Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betaalbare klassieker ben je de coolste van de tennisbaan | Sjoerds Weetjes 470

De 205 sleepte Peugeot voor de poorten van de hel weg en schopte het tot een iconisch model met legendarische uitvoeringen. Is de GTI de smaakmaker van de familie, de Roland Garros staat eveneens hoog aangeschreven en is perfect voor naar de tennisbaan. Maar niet door de extra’s die de kekke uitvoering te bieden had. Welke dat zijn, laten we zien in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Wat had Peugeot het benauwd aan het begin van de jaren 80. Het was uitgerekend nieuwkomer 205 dat de rode cijfers wist te kleuren in zwart. Een ongekende prestatie. De 205 – hij schopte het niet tot Auto van het Jaar – viel direct in de smaak. Niemand had toen kunnen bevroeden dat de 205 tot ver in het volgende decennium in het leveringsprogramma zou blijven. Sterker nog, hij moest langer dan gepland blijven. En zelfs toen zijn afscheid werd aangekondigd, moest Peugeot alle zeilen bijzetten om aan de vraag te kunnen voldoen.

Peugeot 205 voor de tennisbaan

Peugeot bracht de 205 als drie- en als vijfdeurs en voegde er later een Cabriolet van Pininfarina aan toe. Er kwam zelfs een bestelautoversie. Naar een stationwagon is kortstondig gekeken, maar nooit een vervolg aan gegeven. De 205 bood ook de basis voor een rallykanon, die in verschillende rallyklasses aan de start verscheen.

Maar binnen het 205-gamma lanceerde Peugeot ook tal van speciale versies. Iconisch is de snelle hot hatch onder de naam GTI, maar ook de Rallye en Gentry zijn memorabel. Wat te denken van de Lacoste-editie. Maar wie kent de Roland Garros-uitvoering niet? Deze laatstgenoemde Tennis-versie staat voor de lens in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd stelt de bijzondere versie aan je voor. Hij gaat even in op de auto, maar vertelt je liever over de speciale accessoires die je bij de auto kon krijgen.

Dat doet hij niet aan de hand van de folder met daarin plaatjes van de attributen, maar met de spullen zelf. Jawel, de eigenaar van de gefilmde Peugeot 205 Roland Garros heeft alles bij elkaar gesprokkeld en heeft zodoende een Golden set.