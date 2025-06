Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeten occasion kost helft van Peugeot 205 GTI en is net zo leuk

Door onhandige timing of een onduidelijke marketingstrategie hebben sommige auto’s niet het succes gekregen dat ze wel verdienden. Zo raakte de Peugeot 309 GTI ondergesneeuwd door de 205 GTI. Als occasion kost hij dan ook maar de helft.

Natuurlijk blijft de 205 GTI of Rallye een heerlijke youngtimer en daarom zijn occasionprijzen flink gestegen. Voor een GTI betaal je al snel 20.000 euro of meer.

Peugeot 309 GTI goedkoper

De Peugeot 309 GTI vind je voor de helft van dat geld en beschikt over een 1,9-liter viercilinder. Het liefst heb je een zestienklepper die goed is voor 160 pk, maar de eerdere 131 pk-variant is ook al een feest.

Met zijn lage gewicht van 909 kg, goede zitpositie en hoekige vormgeving is het een heerlijke hete hatchback uit de jaren 90. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de occasion.

Naast dat de occasion leuk rijdt en een bijzonder design heeft, is hij bovenal betaalbaar. De techniek is leuk, maar niet bijzonder complex en de wegenbelasting valt erg mee door het lage gewicht.

Geen Peugeot De Peugeot 309 moest eigenlijk een Talbot Arizona worden. Toen PSA besloot Talbot niet langer te voeren, werd de auto voor introductie omgedoopt tot Peugeot.

Dit kost de occasion

Daarbij is de Peugeot 309 GTI als occasion nog steeds betaalbaar. We vinden een exemplaar uit 1993 met 223.828 kilometer op de teller. Hij wordt aangeboden voor 10.950 euro.

De gevonden Peugeot 309 GTI-occasion. (Afbeelding AutoTrack)