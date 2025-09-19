Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto krijgt Augurkenkoning-Frans cadeau en dit kost hij

De Augurkenkoning is een van de populairste series van het moment. In de meest recente aflevering is te zien hoe trouwe werknemer Frans een auto krijgt waarin hij minimaal een jaar mag rijden. Kesbeke-eigenaar Oos en zoon Camiel kunnen de naam maar moeilijk uitspreken. Om welke auto gaat het hier? Een Dongfeng Box.

Autovisie reed als eerste van Europa met de elektrische auto. In bovenstaande video maken we kennis met het nieuwe merk en model.

Augurkenkoning-Frans krijgt auto

In de serie De Augurkenkoning wordt verteld dat de auto van Frans en zijn vrouw Fenny (ook werkzaam binnen het bedrijf) de laatste keuring niet is doorgekomen. Daarom heeft Oos geregeld dat de lokale Mercedes-dealer een gloednieuwe auto voor de twee werknemers op de stoep zet. Het stel mag minimaal een jaar gebruikmaken van de EV.

Dongfeng Box

De Dongfeng Box is een compacte elektrische auto die verrassend veel biedt voor het geld. Zijn interieur is van bovengemiddelde kwaliteit en zijn onderstel erg comfortabel. Wat betreft stuurprecisie doet hij onder voor de Europese concurrentie, maar uit de Autovisie Dubbeltest bleek dat de Chinees op veel vlakken vergelijkbare EV’s te slim af is.

De basis-uitvoering van de Dongfeng Box beschikt over een 31,3 kWh-accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 230 kilometer ver komt. Heeft Augurkenkoning-Frans de duurdere versie gekregen, dan ligt in de bodem van de auto een grotere accu met meer range. Die versie met grotere actieradius kost 24.499 euro en de uitvoering met kleinere batterij is 1.000 euro goedkoper.

Hoewel de Dongfeng Box dus betaalbaar is, staan er pas iets meer dan 500 in Nederland op kenteken. Wellicht brengt de media-aandacht door de Augurkenkoning hier verandering in. Bekijk hier de aflevering op Videoland.