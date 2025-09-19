Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zet zesde tijd neer bij tweede training in Bakoe

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de zesde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 reed in zijn Red Bull een tijd van 1.41,902. De Brit Lewis Hamilton noteerde in zijn Ferrari verrassend de snelste tijd (1.41,293) op het stratencircuit van Bakoe. Diens teamgenoot Charles Leclerc was de op één na snelste. George Russell van Mercedes reed de derde tijd.

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri reden in de eerste training de snelste rondes, maar waren bij de tweede training met respectievelijk een tiende en twaalfde tijd minder goed. Verstappen noteerde bij de eerste vrije training de zevende tijd.

Verstappen stelde in een persbericht op zijn eigen site dat het in zijn ogen niet verkeerd ging. “De auto voelde goed en dat is positief. We hebben een stabiele balans gevonden op deze vrij specifieke baan. Dat is wat je nodig hebt. Alles moet samen komen om een goede ronde te rijden”, aldus Verstappen.

Monza

Zaterdag staan de derde training en de kwalificatie op het programma en zondag om 13.00 uur begint de race.

Verstappen won twee weken geleden in het Italiaanse Monza zijn derde race van het seizoen. De huidige nummer 3 in het WK-klassement werd vorig jaar vijfde in Bakoe.

