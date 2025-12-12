Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zeldzame Mercedes-AMG zit bomvol bijzondere details zoals een F1-halo

Wat krijg je als je een SL63, een 300 SLR, een SLR Stirling Moss en F1-racer met elkaar combineert? De Mercedes-AMG Purespeed, een open tweezitter met designelementen van eerder genoemde modellen van Mercedes-Benz.

De Mercedes-AMG Purespeed verwijst naar verschillende racemodellen van Mercedes-Benz, die uit uiteenlopende decennia komen. De designafdeling richtte zich op speciale types met succesvolle historie. Tegelijkertijd wilde Mercedes-Benz ook de rijbeleving van een klassieke racewagen met de Purespeed overdragen.

SLR Stirling Moss bedacht door McLaren

Iets dergelijks deed de Duitse autobouwer al eerder, al was het toen geen idee van de fabrikant zelf. We hebben het over de SLR Stirling Moss van zo’n 15 jaar geleden. Met die sportwagen bracht Mercedes een ode aan de 300 SLR waarmee de inmiddels overleden Sir Stirling Moss de Mille Miglia 1955 wist te winnen.

Mercedes bracht het model zonder dak en voorruit, met lange motorkap, sidepipes en stroomlijnbulten in een beperkt oplage van 75 stuks uit. McLaren nam de bouw van de SLR Stirling Moss voor zijn rekening. Niet bijzonder, want de Engelse renstal vervaardigde voor Mercedes ook de SLR Coupé en SLR Roadster.

De ontwikkeling van de SLR Stirling Moss stond echter niet voorzien. Het idee kwam van McLaren. De fabrikant in Woking zag het productie-einde van de SLR in zicht, maar wist dat het haar eigen sportwagen – de MP4-12C – niet direct daarna in productie kon nemen. Om de tussenliggende tijd op te vullen, bedacht McLaren de SLR Stirling Moss.

Pininfarina helpt bij Mercedes-AMG Purespeed

De Purespeed is een creatie van Mercedes, als aanvulling op het bestaande programma. Toch slaat Mercedes voor de open tweezitter ook dit keer de handen ineen met een extern bedrijf, Pininfarina om precies te zijn.

Wat de rol van de Italianen is, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij laat ook de Purespeed in detail zien en vertelt je zaken die je niet in de officiële informatie van Mercedes-Benz leest. Sjoerd doet dat aan de hand van een voor de Nederlandse markt gebouwd exemplaar.

