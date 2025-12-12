Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse M3-killer voor geld van Picanto: prachtige sedan is Marktplaats-parel – met kleine adder onder het gras

Ben je op zoek naar iets bijzonders, maar wil je ook voldoende mensen en spullen kunnen vervoeren, dan is deze Marktplaats-parel wat voor jou. De Japanse M3-killer koop je nu al voor minder dan een Kia Picanto.

De Lexus IS-F is een legendarische sportsedan. In bovenstaande video laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien waarom de auto zo geliefd is.

Lexus IS-F is Japanse M3-killer

De Lexus IS-F heeft een 5,0-liter V8 die door de technici van Toyota en Yamaha onder handen is genomen. De turboloze achtcilinder klinkt fantastisch en levert tot 423 pk en 505 Nm koppel. Dit vermogen wordt middels een achttraps automaat naar de achterwielen gestuurd.

Deze M3-killer van Marktplaats heeft niet alleen een dikkere motor, ook het onderstel is flink aangepakt. Met stuggere dempers, andere veren en stevigere rubbers is hij een stuk sportiever dan een standaard IS. Dit betekent echter niet dat de sedan oncomfortabel is.

De eerste jaren simuleerden remingrepen op het binnenste achterwiel een sper, vanaf 2010 had hij een echt torsen-sperdifferentieel. Daardoor heb je een goed mechanisch contact met de achteras en laat hij zich op het gas sturen. Het gewicht van de V8 zorgt voor wat onderstuur, maar dat is eenvoudig en gecontroleerd weg te vegen.

De occasion op Marktplaats

De gevonden occasion komt uit 2009 en heeft dus niet het sperdifferentieel. Wel is hij door de eigenaar voorzien van een Suruga-uitlaat en een Öhlins-schroefset. De auto heeft 177.000 kilometer op de teller staan en is in 2024 geïmporteerd uit Japan. Dit is dan ook waarom de auto minder kost dan een nieuwe Kia Picanto: is rechtsgestuurd.

Neem je genoegen met het aan de verkeerde kan zitten, dan krijg je voor 21.950 euro een fantastische powersedan. Naast deze op Marktplaats staat er in Nederland slechts een andere IS-F te koop voor meer dan het dubbele.