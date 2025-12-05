Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 25 jaar oude X5 is de extreemste SUV die BMW ooit heeft gebouwd

Je mag de X5 M van BMW’s Motorsport-afdeling best als tam betitelen als je hem vergelijkt met een andere creatie van de Motorsport-divisie. We hebben het over de BMW X5 Le Mans, waarmee het merk in 2000 vriend en vijand verraste. In Sjoerds Weetjes 481 kom je alles te weten over deze super-SUV.

Het was aan de vooravond van de Autosalon van Genève 2000 dat BMW een krankzinnige uitmonstering van zijn nog jonge X5 presenteerde. De Duitse autobouwer had in het jaar ervoor de 24 Uursrace van Le Mans gewonnen en dat bracht de Motorsport-mensen op het idee om de krachtcentrale uit die open racewagen in de SUV te lepelen.

BMW X5 Le Mans kwam als totale verrassing

Een kleine negen maanden na de overwinning in Frankrijk, verscheen de BMW X5 Le Mans gedoopte SUV (of moeten we SSUV schrijven?) in Zwitserland. Het was een complete verrassing. BMW organiseerde de avond voor de persdag voor de Autosalon van Geneve 2000 een diner voor journalisten, waaronder enkele uit Nederland. Sjoerd van Bilsen was een van de aanwezigen in de hal in het hartje van Genève. Tijdens het diner klonken de wilde oergeluiden van een V12-motor, vervolgens verscheen de X5 ten tonele. Een sensationele beleving.

Nog steeds een bliksemsnelle SUV

BMW bouwde slechts één exemplaar, die 25 jaar later nog altijd bizar te noemen is. En de auto is compleet rijdbaar. De autofabrikant nam de BMW X5 Le Mans zelfs mee naar de Nordschleife voor een snelle rondetijd. De testrijder, niemand minder dan Hans-Joachim Stuck legde het circuit af in een tijd van 7 minuten en 49 seconden. Even ter vergelijking, de snelste SUV momenteel legde het circuit in 7 minuten en 42 seconden af. Nogmaals, de X5 Le Mans stamt van 2000 en reed over de Nordschleife in juni 2001.

Waarom BMW de X5 Le Mans bouwde, legt Van Bilsen je uit in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft ook aan wat voor BMW de reden was om een snelle ronde op de Nordschleife neer te zetten en vertelt je over alle bijzondere details van de snelle SUV. Zoals je gewend brengt worden alle details mooi vastgelegd, óók die waanzinnige V12-motor.

Meer over de V12 van BMW

Voor de liefhebbers van de twaalfcilindermotor: er is een aparte video over de krachtcentrale die de basis legde voor de krachtcentrale in de X5 Le Mans. Kijk daarvoor deze aflevering, waarin Sjoerd de BMW E31 M8 tezamen met de McLaren F1 laat zien. Even los van het verhaal over de V12-motor: het is nooit eerder voorgekomen dat beide modellen naast elkaar staan en derhalve dus een unieke aflevering.