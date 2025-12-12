Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: de populairste auto van Nederland blijkt het minst veilig voor voetgangers

Elektrische auto’s zijn een stil en groen alternatief voor de traditionele benzineauto, maar je kunt je afvragen hoe veilig ze zijn. Horen voetgangers of fietsers je wel aankomen en zijn er daardoor meer aanrijdingen die plaatsvinden? Een Brits onderzoek vergeleek EV’s, hybrides en auto’s met verbrandingsmotor en de resultaten zijn verrassend te noemen.

Het betreft een onderzoek van de universiteit van Leeds, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Hierbij is gekeken naar verkeersongevallen uit de Britse database, waarin meer dan 210.000 incidenten met voetgangers tussen 2014 en 2023 zijn geregistreerd. De conclusie is dat volledig elektrische auto’s voor voetgangers inmiddels even veilig zijn als voertuigen met een verbrandingsmotor, terwijl juist hybride auto’s duidelijk ongunstiger uit de bus komen. Een erg onhandige uitkomst voor ons Nederlanders, omdat hybrides in ons land de meest verkochte nieuwe auto’s zijn.

Hybrides zijn volgens het onderzoek de grootste boosdoener

Hybride auto’s behoren volgens het onderzoek al jaren tot de minst veilige voertuigen voor voetgangers. In verhouding tot het aantal gereden kilometers zijn ze namelijk bijna twee keer zo vaak betrokken bij een ongeluk vergeleken met EV’s en brandstofauto’s. Waarom dat precies zo is, blijft onduidelijk. De enige verklaring die de onderzoekers aarzelend aandragen, is dat het mogelijk te maken heeft met het wispelturige rijgedrag van bestuurders.

Maar hoe zorgt het weggedrag van hybride-bestuurders voor een minder veilige weg? Hybrides zijn in Groot-Brittannië buitengewoon populair onder taxi- en Uber-chauffeurs, die vele malen meer stadsverkeer afleggen dan particuliere automobilisten. In zulke gebieden bevinden zich meer voetgangers en ligt de kans op een aanrijding hoger.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het letsel bij ongelukken met hybrides gemiddeld minder ernstig is dan bij auto’s met verbrandingsmotor. Daarvoor geven ze geen verklaring.

EV’s even veilig/gevaarlijk als benzineauto’s

Een andere opvallende conclusie in het onderzoek is dat EV’s tegenwoordig niet vaker voetgangers raken dan benzine- of dieselauto’s. Twaalf jaar geleden waren ze daarentegen een stuk minder veilig. Destijds reden EV’s geluidloos rond en waren ze vanwege hun onhoorbare aanwezigheid vaker betrokken bij ongelukken. Dat leek te veranderen met de introductie van AVAS. Volgens de onderzoekers daalde het aantal ongevallen scherp na die invoering en werden EV’s even veilig als andere voertuigen.

Wat is AVAS? Het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) is een verplicht waarschuwingssysteem voor elektrische en hybride auto’s, dat bij lage snelheden kunstmatig geluid produceert. Het maakt voetgangers attent op naderend verkeer via speakers voor en achter. Boven 20 km/h schakelt het uit, omdat het rijgeluid dan vanzelf hoorbaar is. Op 1 juli 2019 werd het systeem op nieuwe auto’s verplicht gesteld in de Europese Unie.

Daarnaast werd in het onderzoek geen bewijs gevonden dat elektrische auto’s bij een botsing voor zwaardere verwondingen zorgen. Ondanks hun hogere gewicht (vanwege de zware accu’s) blijken slachtoffers bij een aanrijding met een EV niet ernstiger gewond te raken dan bij een vergelijkbaar ongeval met een traditionele auto. De onderzoekers vermoeden dat dit mede komt doordat EV’s standaard beschikken over modernere veiligheidssystemen, die ze veiliger maken. Deze systemen zorgen dan wel weer voor meer afleiding achter het stuur.