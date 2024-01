Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de populairste auto van Nederland minimaal als occasion

In 2023 was populairste auto van Nederland de Tesla Model Y. Op dit moment staan 46 exemplaren te koop als tweedehands auto. Maar hoeveel geld ben je minimaal kwijt aan de EV-occasion?

Met dank aan de razendpopulaire Model Y wist Tesla wereldwijd wel de meeste EV’s te slijten in 2023. Elon Musk verkocht de afgelopen twaalf maanden maar liefst 1,81 miljoen elektrische auto’s. Toch is er een merk dat in de laatste drie maanden van 2023 Tesla van zijn troon stootte en méér EV’s wist te verkopen.

Populairste auto van Nederland als EV-occasion

Op dit moment is echter geen enkel model zo populair als de Tesla Model Y. Volgens cijfers van RAI Vereniging, de Bovag en RDC werden van Tesla’s instap-SUV in 2023 maar liefst 13.758 exemplaren op Nederlands kenteken gezet. Dat is een marktaandeel van 3,7 procent. In dit artikel lees je welke andere merken en modellen in 2023 het meest geliefd waren onder Nederlanders.

De Tesla Model Y is sinds 2021 op het Nederlandse wegennet te zien en dus zijn alle tweedehands auto’s die je online treft nog relatief jong. Prijzen liggen daardoor ook nog niet mijlenver onder de nieuwprijs. Bestel je een Model Y op de Tesla-site, dan betaal je inclusief rijklaarmaakkosten 45.993 euro. Als occasion vind je de EV vanaf 41.000 euro op Gaspedaal.nl.

Subsidie voor de Tesla Model Y als tweedehands auto

Het goedkoopste exemplaar betreft een witte RWD-variant uit december 2022 met 34.500 kilometer op de teller. Je kunt nog wel 2.000 euro aan subsidie ontvangen voor de tweedehands auto. Het subsidiebedrag voor een nieuw exemplaar bedraagt echter 2.950 euro, waardoor het verschil met de occasion slinkt tot iets meer dan 4.000 euro. In beide gevallen gaat het om de versie met 299 pk sterke elektromotor op de achteras en een WLTP-bereik van 455 kilometer.

Een relatief klein prijsverschil op het eerste oog. Voor de originele koper zal het gat groter zijn. Een jaar geleden, toen deze Model Y-occasion nieuw werd gekocht, kostte de elektrische auto namelijk nog zo’n 50.000 euro. Elon Musk heeft prijzen van onder meer de Model 3 en Model Y de afgelopen tijd meermaals verlaagd, tot frustratie van Tesla-bezitters en leasemaatschappijen. Een plotse prijsverlaging heeft namelijk een flinke impact op de restwaarde van je Model Y.